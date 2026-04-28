США на 1000% обанкротятся из-за долгов: Илон Маск объяснил, что может спасти страну Сегодня 05:06

Генеральный директор Tesla Илон Маск только что выступил со страшным предупреждением для американцев. В своем выступлении на подкасте Dwarkesh 5 февраля он заявил, что Америка несется навстречу банкротству, поскольку государственный долг продолжает расти.

«Мы на 1000% обанкротимся как страна и терпим крах как государство без ИИ и роботов», — подчеркнул он. «Ничто другое не решит проблему государственного долга».

По данным министерства финансов, государственный долг США на данный момент составляет 38,96 триллиона долларов — и он продолжает расти, поскольку федеральные расходы превышают доходы. На данный момент в 2026 финансовом году правительство уже потратило примерно на 1,17 триллиона долларов больше, чем собрало, пишет Yahoo Finance

Без прорыва в производительности благодаря искусственному интеллекту и робототехнике Маск нарисовал мрачную картину будущего, заявив, что стране «на самом деле наступил полный конец, потому что государственный долг накапливается бешеными темпами».

Он также предупредил, что стоимость обслуживания только этого долга становится тяжелым бременем.

«Процентные платежи по государственному долгу превышают военный бюджет, который составляет триллион долларов. Таким образом, у нас более триллиона долларов уходит только на выплату процентов», — пояснил он.

Как война с Ираном стремительно увеличила государственный долг

И эти затраты могут возрасти еще больше, пишет СМИ. По данным Пентагона, только за первую неделю войны с Ираном США потратили около 11,3 миллиарда долларов. Поскольку конфликт затянулся уже почти на два месяца, эксперт по государственной политике Линда Билмес оценивает, что война обойдется американцам более чем в 1 триллион долларов.

«В результате только процентные расходы прибавят миллиарды долларов к общей стоимости этой войны», — отметила Билмес в интервью Гарвардской школе Кеннеди. «И в отличие от первоначальных затрат, это расходы, которые мы явно перекладываем на следующее поколение».

