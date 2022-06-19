США могут ввести субсидии на покупку топлива для малоимущих — Finance.ua

США могут ввести субсидии на покупку топлива для малоимущих

Сегодня 10:44 — Энергетика

США могут ввести субсидии на покупку топлива для малоимущих

В администрации президента США Джо Байдена изучают все варианты снижения цен на бензин для американцев. В частности, рассматривается вопрос введения топливных карт для малоимущих.

Об этом пишет Fox Business.

В то же время аналитики, на которых ссылается издание, предполагают, что эта мера может спровоцировать инфляцию.

«Несколько месяцев назад идея топливных карт была отвергнута, поскольку за неимением чипов в США не смогли бы быстро выпустить достаточное количество карт на скидки», — говорится в статье.

Кроме того, американские чиновники выразили опасение, что американцы начнут использовать карты для оплаты не только бензина, но и других товаров. В итоге подобные субсидии спровоцируют рост инфляции.

На прошлой неделе средняя цена галлона (3,785 литра) бензина снизилась до 5 долларов. Однако за календарный год топливо в США подорожало более чем на 60 процентов.

Напомним, стоимость горючего сохранится на высоком уровне как минимум до 2024 года, считают аналитики компании Wood Mackenzie.

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