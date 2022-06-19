США могут ввести субсидии на покупку топлива для малоимущих — Finance.ua
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США могут ввести субсидии на покупку топлива для малоимущих

Сегодня 10:44Энергетика
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США могут ввести субсидии на покупку топлива для малоимущихСША могут ввести субсидии на покупку топлива для малоимущих
В администрации президента США Джо Байдена изучают все варианты снижения цен на бензин для американцев. В частности, рассматривается вопрос введения топливных карт для малоимущих.
Об этом пишет Fox Business.
В то же время аналитики, на которых ссылается издание, предполагают, что эта мера может спровоцировать инфляцию.
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«Несколько месяцев назад идея топливных карт была отвергнута, поскольку за неимением чипов в США не смогли бы быстро выпустить достаточное количество карт на скидки», — говорится в статье.
Кроме того, американские чиновники выразили опасение, что американцы начнут использовать карты для оплаты не только бензина, но и других товаров. В итоге подобные субсидии спровоцируют рост инфляции.
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На прошлой неделе средняя цена галлона (3,785 литра) бензина снизилась до 5 долларов. Однако за календарный год топливо в США подорожало более чем на 60 процентов.
Напомним, стоимость горючего сохранится на высоком уровне как минимум до 2024 года, считают аналитики компании Wood Mackenzie.

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По материалам: Корреспондент.net
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