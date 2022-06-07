Топливу быть: для бензовозов из ЕС созданы "зеленые коридоры" — Finance.ua
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Топливу быть: для бензовозов из ЕС созданы "зеленые коридоры"

Сегодня 15:33Энергетика
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Пограничники и таможенники в первую очередь пропускают машины из горючим.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе.
«Выполняя задачи руководства государства и правительства, пограничники совместно с представителями таможни обеспечивают бесперебойный и внеочередной пропуск транспортных средств, которые перевозят топливо», — отметил начальник пресс-службы Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины Роман Павленко.
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Отмечается, что представители сопредельных стран ЕС также в первую очередь пропускают бензовозы, которые едут в Украину с горючим и за горючим в страны ЕС.
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«В случае возникновения очередей таким транспортным средствам предоставляется приоритет в пересечении границы с выделением, в том числе, отдельных полос для движения», — добавил Павленко.

Справка Finance.ua:

  • в Украине в последнюю неделю апреля началась дефицит топлива на АЗС. С целью решить вопрос его дефицита 29 апреля правительство повысило предельные цены на бензин и дизельное топливо на 40-43%;
  • 17 мая правительство приостановило ценовое регулирование на рынке топлива. По оценкам Кабмина, после этого решения ожидаемые предельные цены на дизельное топливо должны были быть не выше 58 грн за литр, а на бензин — не выше 52 грн за литр;
  • впоследствии Госпродпотребслужба начала проверки АЗС из-за завышенных цен на топливо;
  • эксперты отмечают, что в высоких ценах на бензин, которые сейчас наблюдают украинцы, виноват не его дефицит, а ажиотажный спрос.
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По материалам: УНІАН
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