США конфисковали в Греции иранскую нефть в российском танкере — Reuters — Finance.ua
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США конфисковали в Греции иранскую нефть в российском танкере — Reuters

27.05.2022, 02:54Энергетика
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США конфисковали в Греции иранскую нефть в российском танкере — ReutersСША конфисковали в Греции иранскую нефть в российском танкере — Reuters, Reuters
США конфисковали иранский нефтяной груз, находившийся на российском корабле недалеко от Греции. Груз отправят в Соединенные Штаты на борту другого судна.
Об этом передает Reuters со ссылкой на три источника, ознакомленных с этим вопросом.
В прошлом месяце власти Греции арестовали «Пегас» под флагом Ирана с 19 членами экипажа россии у побережья южного острова Эвия из-за санкций ЕС. Сообщалось, что судно конфисковали в рамках санкций ЕС против России. Однако позже судно освободили из-за путаницы в санкциях в отношении его владельцев.
Отмечается, что танкер 1 марта был переименован в Lana, а с 1 мая он находился возле греческих вод под иранским флагом, хотя раньше был под российским.
Источник в министерстве судоходства Греции сообщил, что министерство юстиции США «проинформировало Грецию, что груз на судне является иранской нефтью». Отмечается, что «груз был переведен на другое судно, которое наняли США».
Конфискацию подтвердил западный источник, знакомый с этим вопросом, который добавил, что груз был опрокинут на танкер Ice Energy под флагом Либерии, которым управляет греческая судоходная компания Dynacom.
Источник в Dynacom подтвердил, что «выполняется передача нефти с судна на компанию Dynacom Ice Energy, которая затем отправится в Соединенные Штаты».
Напомним, что около 62 млн баррелей (рекордное количество) российской нефти Urals находятся в судах в море: трейдеры пытаются найти покупателей на нефть, но желающих нет.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Mind
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