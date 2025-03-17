США и Украина совместно создадут боевые беспилотники нового поколения — Finance.ua

США и Украина совместно создадут боевые беспилотники нового поколения
Американские оборонные стартапы объединяют усилия с украинскими производителями по созданию усовершенствованных беспилотников, которые могут поступить на вооружение армии США. Такие совместные проекты привлекли внимание Пентагона из-за эффективности украинских дронов, проверенных в реальных боевых условиях.
Венчурный капитал США инвестировал миллиарды долларов в разработку небольших беспилотников, однако их модели часто оказывались дорогостоящими и не продемонстрировали высокой надежности в условиях современных конфликтов. В то же время украинские компании наладили массовое производство более дешевых дронов, устойчивых к радиоэлектронной борьбе, что сделало их интересными для американских военных.
В 2023 году калифорнийский стартап CX2 заключил соглашение с украинскими партнерами, объединив свое программное обеспечение и сенсоры с украинскими беспилотниками. Этот совместный проект получил положительную оценку со стороны Минобороны США и может в скором времени начать поставки в армию.
По оценкам, Соединенные Штаты способны выпускать около 100 тысяч дронов в год, в то время как Украина произвела более 2 миллионов беспилотников только за прошлый год. Некоторые из них способны преодолевать сотни километров и применялись для ударов по объектам в глубине территории россии.
Украинские компании намерены сделать сектор беспилотников одним из ключевых драйверов экономического восстановления страны после войны. В рамках этой стратегии они активно ищут инвесторов и клиентов в США, укрепляя сотрудничество с американскими военными и технологическими стартапами.
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