Baykar представила беспилотник с реактивным двигателем и поддержкой — Finance.ua
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Baykar представила беспилотник с реактивным двигателем и поддержкой

Технологии&Авто
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Baykar представила беспилотник с реактивным двигателем и поддержкой
Baykar представила беспилотник с реактивным двигателем и поддержкой
Инженеры турецкой компании Baykar спроектировали новую версию многоцелевого беспилотника Bayraktar TB2T-AI с турбореактивной силовой установкой и искусственным бортовым интеллектом.
Об этом идет речь в опубликованном пресс-релизе.
Новая модификация летательного аппарата Bayraktar TB2 успешно прошла лётные испытания. Новый дрон поднимается на высоту 9100 метров всего за 30 минут. Во время испытаний он достиг высоты 9200 метров, что является абсолютным рекордом для этого семейства БПЛА.
Турбореактивный двигатель позволяет Bayraktar TB2T-AI развивать скорость до 300 км/ч. Бортовой ИИ обеспечивает автономный режим полета с ориентацией по рельефу местности. Кроме того, он способен анализировать и идентифицировать цели, самостоятельно управлять БПЛА во время взлета и посадки, а также оптимизировать маршрут. О новой боевой и полезной нагрузке компания-производитель ничего не сообщила.
Известно, что Bayraktar TB2T-AI устойчив к действию средств РЭБ. В зоне их действия беспилотник использует для ориентации в пространстве привязки к местности. Маршрут полета планируется динамично. При возникновении во время выполнения миссии аварийной ситуации бортовой ИИ обеспечивает возвращение беспилотника на место взлета.
По материалам:
Мілітарний
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