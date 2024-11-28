США готовят пакет оружия для Украины на $725 млн, включая противопехотные мины, — Reuters — Finance.ua
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США готовят пакет оружия для Украины на $725 млн, включая противопехотные мины, — Reuters

Казна и Политика
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США готовят пакет оружия для Украины на $725 млн, включая противопехотные мины, — Reuters
США готовят пакет оружия для Украины на $725 млн, включая противопехотные мины, — Reuters
Администрация президента США Джо Байдена готовит новый пакет вооружений для Украины на сумму 725 миллионов долларов.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявления двух американских чиновников.
По словам собеседника агентства, знакомого с планом, администрация Байдена планирует предоставить разнообразное оружие из американских запасов. Речь идет в том числе о противопехотных минах, беспилотниках, ракетах «Стингер» и боеприпасах для высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS. Ожидается, что пакет также будет включать в себя кассетные боеприпасы.
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Официальное уведомление о выделении нового пакета помощи может поступить в Конгресс уже в понедельник. Наполнение и размер этого пакета может измениться в ближайшие дни до ожидаемого подписания Байденом.
«Соединенные Штаты не экспортировали противопехотные мины на протяжении десятилетий, а их использование противоречиво из-за потенциального ущерба для гражданского населения. Хотя более 160 стран подписали договор о запрете их использования, Киев просит о них с тех пор, как россия начала полномасштабное вторжение в начале 2022 года», — акцентирует агентство.
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Известно, что российские войска используют такое оружие на линии фронта.
Мины, которые будут направлены в Украину, являются «неустойчивыми» минами, с системой питания, которая работает только короткое время. В отличие от старых наземных мин, они не будут угрожать гражданскому населению в течение неопределенного времени.
По материалам:
УНІАН
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