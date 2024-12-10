США готовят новый оборонный закон с миллиардными расходами против Huawei и ZTE — Finance.ua

США готовят новый оборонный закон с миллиардными расходами против Huawei и ZTE
Палата представителей США готовится голосовать за оборонный законопроект с положениями против Китая.
Об этом сообщает Reuters.
Палата представителей Конгресса США рассмотрит ежегодный оборонный законопроект, предусматривающий более 3 миллиардов долларов для поддержки американских телекоммуникационных компаний в изъятии оборудования китайских производителей Huawei и ZTE из беспроводных сетей страны. Целью этих мер является устранение рисков национальной безопасности.
Документ объемом 1800 страниц, обнародованный в субботу вечером, содержит ряд положений, направленных на усиление противодействия китайскому влиянию. Среди них требование подготовить отчет о способах, которыми Китай пытается обходить правила национальной безопасности США, а также проведение оценки разведывательных данных относительно современным возможностей Китая в области биотехнологий.
Поделиться новостью