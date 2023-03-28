США будут судиться с крупнейшей криптобиржей мира Binance — Finance.ua

США будут судиться с крупнейшей криптобиржей мира Binance Сегодня 11:45 — Криптовалюта

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала в суд на крупнейшую в мире криптовалютную биржу Binance и ее генерального директора Чанпенг Чжао в связи с нарушением американского законодательства.

Об этом сообщает Bloomberg

Комиссия считает, что Binance и ее гендиректор, известный как CZ, регулярно нарушали американские правила торговли деривативами. По мнению регулятора, Binance должна была зарегистрироваться в агентстве много лет назад и продолжает нарушать правила США.

В своем заявлении Binance назвала иск CFTC «неожиданным и разочаровывающим». Биржа заявила, что сотрудничает с регулятором уже более двух лет и продолжит сотрудничать с органами власти в США и других странах.

Чжао заявил, что жалоба комиссии «похоже, содержит неполное изложение фактов, и мы не согласны с характеристикой многих вопросов, заявленных в жалобе». Он добавил, что придерживается политики Binance, в частности, относительно частной информации, такой как данные листинга.

CFTC — это гражданский государственный орган, поэтому не может выдвигать уголовные обвинения против фирм или добиваться тюремного заключения для отдельных лиц. Однако дела от регулятора могут привести к значительным штрафам и другим санкциям против компаний и частных лиц.

Помимо иска против Чжао и нескольких компаний Binance, CFTC также обвинила Сэмюэла Лима, бывшего директора по комплаенсу Binance, в нарушении своих правил.

Агентство заявило, что Чжао, Лим и другие топ-менеджеры не смогли надлежащим образом вести надзор за деятельностью Binance и приняли меры для нарушения законов США, в том числе давали указания американским клиентам использовать VPN для сокрытия своего местоположения и рекомендовали «VIP-клиентам» в США открывать счета в Binance по имени подставных компаний.

Binance также не внедрила эффективную программу по борьбе с отмыванием денег, считают в реагуляторе США, и не установила необходимых гарантий для определения подлинной идентичности клиентов.

CFTC является одним из нескольких американских органов, расследующих деятельность Binance. Служба внутренних доходов, а также федеральные прокуроры проверяют соблюдение Binance обязательств по борьбе с отмыванием денег. Комиссия по ценным бумагам и биржам тщательно проверяет, поддерживала ли биржа торговлю незарегистрированными ценными бумагами.

Економічна Правда По материалам:

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