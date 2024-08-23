SSD-накопители подорожают из-за ИИ — Finance.ua

SSD-накопители подорожают из-за ИИ 23.08.2024, 01:14 — Технологии&Авто

SSD-накопители подорожают из-за ИИ

Цены на твердотельные накопители резко возрастут из-за потребностей искусственного интеллекта (ИИ).

Об этом сообщает издание The Register со ссылкой на отчет TrendForce.

По оценкам специалистов, в ближайшие годы спрос на SSD вырастет на 60 процентов, что повлечет за собой дефицит и подорожание накопителей. Причина увеличения спроса заключается в запуске все большего количества ИИ-моделей, которые необходимо обслуживать. При этом с ростом цен на корпоративном рынке будут также дорожать модели потребительского сегмента.

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В материале TrendForce говорится, что потребность в SSD уже привела к росту контрактных цен на оборудование на невероятные 80 процентов в течение трех кварталов.

Ожидается, что общая емкость всех приобретенных в 2024 году накопителей приблизится к рекордным 45 миллионам терабайтов.

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