SSD-накопители подорожают из-за ИИ — Finance.ua

SSD-накопители подорожают из-за ИИ
Цены на твердотельные накопители резко возрастут из-за потребностей искусственного интеллекта (ИИ).
Об этом сообщает издание The Register со ссылкой на отчет TrendForce.
По оценкам специалистов, в ближайшие годы спрос на SSD вырастет на 60 процентов, что повлечет за собой дефицит и подорожание накопителей. Причина увеличения спроса заключается в запуске все большего количества ИИ-моделей, которые необходимо обслуживать. При этом с ростом цен на корпоративном рынке будут также дорожать модели потребительского сегмента.
В материале TrendForce говорится, что потребность в SSD уже привела к росту контрактных цен на оборудование на невероятные 80 процентов в течение трех кварталов.
Ожидается, что общая емкость всех приобретенных в 2024 году накопителей приблизится к рекордным 45 миллионам терабайтов.
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