SsangYong Actyon превратился в кроссовер KGM Actyon — Finance.ua

SsangYong Actyon превратился в кроссовер KGM Actyon Сегодня 02:17 — Фондовый рынок

SsangYong Actyon превратился в кроссовер KGM Actyon

Новый внедорожник KGM Actyon (с корнями SsangYong) появился на Брюссельском автосалоне и готов дебютировать в Европе.

Южнокорейский производитель SsangYong едва не стал банкротом, нашел нового владельца и получил ребрендинг в новую марку KGM. Теперь компания планирует покорять Европу с новой моделью Actyon.

На Брюссельском автосалоне прошел европейский дебют нового KGM Actyon, более роскошной версии кроссовера Torres от южнокорейского бренда.

KGM Actyon отличается другой линией крыши и переделанной передней и задней частями, которые сочетают аспекты бензиновой модели Torres и электрической версии EVX.

Дневные ходовые огни, например, напоминают Torres с двигателем внутреннего сгорания, но теперь они соединены с низкорасположенными фарами дальнего света. Массивная решетка от Torres заменена светодиодной полосой, подобной установленной на EVX.

Сзади вертикально расположенные стоп-сигналы заменены тонкими, горизонтально установленными блоками, чтобы создать более изящный и менее грубый вид.

В салоне новинка получила те же 12,3-дюймовые информационно развлекательные и цифровые приборные экраны, что и Torres.

Изначально Actyon будет предлагаться с 1,5-литровым четырехцилиндровым бензиновым двигателем с турбонаддувом, выдающим 161 л.с. Он работает в паре с шестиступенчатой ​​автоматической коробкой передач от японской фирмы Aisin.

KGM еще не подтвердил электрическую установку на 204 л.с. и запас хода 460 км от Torres EVX, но, скорее всего, она присоединится к Actyon после запуска бензинового автомобиля.

Ожидается, что поставки в Европу начнутся в следующем месяце, цены, вероятно, будут немного выше Torres, но будут ниже прямых конкурентов, как Skoda Kodiaq и Honda CR-V.

motorcar По материалам:

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