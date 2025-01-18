SsangYong Actyon превратился в кроссовер KGM Actyon — Finance.ua
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SsangYong Actyon превратился в кроссовер KGM Actyon

Фондовый рынок
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SsangYong Actyon превратился в кроссовер KGM Actyon
SsangYong Actyon превратился в кроссовер KGM Actyon
Новый внедорожник KGM Actyon (с корнями SsangYong) появился на Брюссельском автосалоне и готов дебютировать в Европе.
Южнокорейский производитель SsangYong едва не стал банкротом, нашел нового владельца и получил ребрендинг в новую марку KGM. Теперь компания планирует покорять Европу с новой моделью Actyon.
На Брюссельском автосалоне прошел европейский дебют нового KGM Actyon, более роскошной версии кроссовера Torres от южнокорейского бренда.
KGM Actyon отличается другой линией крыши и переделанной передней и задней частями, которые сочетают аспекты бензиновой модели Torres и электрической версии EVX.
Дневные ходовые огни, например, напоминают Torres с двигателем внутреннего сгорания, но теперь они соединены с низкорасположенными фарами дальнего света. Массивная решетка от Torres заменена светодиодной полосой, подобной установленной на EVX.
Сзади вертикально расположенные стоп-сигналы заменены тонкими, горизонтально установленными блоками, чтобы создать более изящный и менее грубый вид.
В салоне новинка получила те же 12,3-дюймовые информационно развлекательные и цифровые приборные экраны, что и Torres.
Изначально Actyon будет предлагаться с 1,5-литровым четырехцилиндровым бензиновым двигателем с турбонаддувом, выдающим 161 л.с. Он работает в паре с шестиступенчатой ​​автоматической коробкой передач от японской фирмы Aisin.
KGM еще не подтвердил электрическую установку на 204 л.с. и запас хода 460 км от Torres EVX, но, скорее всего, она присоединится к Actyon после запуска бензинового автомобиля.
Ожидается, что поставки в Европу начнутся в следующем месяце, цены, вероятно, будут немного выше Torres, но будут ниже прямых конкурентов, как Skoda Kodiaq и Honda CR-V.
По материалам:
motorcar
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