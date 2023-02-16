Сроки выплаты заработной платы: разъяснение Гоструда — Finance.ua

Сроки выплаты заработной платы: разъяснение Гоструда Вчера 21:00 — Личные финансы

Заработная плата выплачивается работникам регулярно в рабочие дни y сроки, установленные коллективным договором или нормативным актом работодателя, согласованным с выборным органом первичной профсоюзной организации или другим уполномоченным на представительство трудовым коллективом органом, но не реже двух раз в месяц через промежуток времени, не превышающий шести календарных дней и не позднее семи дней после окончания периода, за который производится выплата.

Об этом пишет Кадровик.

В случае если день выплаты заработной платы совпадает с выходным, праздничным или нерабочим днем, заработная плата выплачивается накануне.

Размер заработной платы за первую половину месяца определяется коллективным договором или нормативным актом работодателя, согласованным с выборным органом первичной профсоюзной организации или другим уполномоченным на представительство трудовым коллективом органом (при отсутствии таких органов — представителями, избранными и уполномоченными трудовым коллективом), но не меньше оплаты за фактически отработанное время по расчету тарифной ставки (должностного оклада) работника.

Требования статьи 115 КЗоТ и статьи 24 Закона от 24 марта 1995 года № 108/95-ВР «Об оплате труда» о сроках выплаты зарплаты на период действия военного положения не остановлены. То есть работодатели обязаны выплачивать зарплату работникам в сроки, установленные в коллективном договоре или внутреннем акте работодателя.

В то же время, согласно статье 115 КЗоТ, зарплата должна выплачиваться: не реже 2 раз в месяц; через промежуток времени, не превышающий 16 календарных дней — не позднее 7 дней после окончания периода, за который производится выплата.

При выплате зарплаты дважды в месяц это должно происходить с 1 по 15 число и с 16 по 30 (31) число. Таким образом, предельные сроки выплаты зарплаты — не позднее 22 числа за первую половину текущего месяца, не позднее 7 числа следующего месяца за вторую половину.

Работодатель освобождается от ответственности за нарушение обязательства по срокам оплаты труда, если это происходит вследствие ведения боевых действий или действия других обстоятельств непреодолимой силы.

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