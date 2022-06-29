Средства на помощь Украине. Скульптуру Джеффа Кунса продали на аукционе Christie's за $11,5 млн — Finance.ua

Средства на помощь Украине. Скульптуру Джеффа Кунса продали на аукционе Christie's за $11,5 млн Сегодня 18:45 — Фондовый рынок

Средства на помощь Украине. Скульптуру Джеффа Кунса продали на аукционе Christie's за $11,5 млн

Скульптура Джеффа Кунса Balloon Monkey (Magenta) (Обезьяна из воздушных шаров (пурпурная)), предоставленная Виктором и Еленой Пинчуками, была продана на аукционе Christie’s.

Все вырученные от продажи средства в сумме около 11,5 млн долларов будут направлены на гуманитарную помощь Украине. В частности, для тяжело раненых во время войны военных и гражданских, нуждающихся в срочном протезировании, лечении и реабилитации для восстановления качества жизни.

Скульптура стала частью аукциона ХХ/ХХІ века: Вечерние лондонские торги дома Christie’s, и была выставлена на продажу 28 июня 2022 года.

Кроме того, с 14 июня по 3 июля 2022 года она была установлена на площади Сент-Джеймс, рядом со штаб-квартирой Christie’s в Лондоне, чтобы все желающие могли увидеть ее.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

НВ По материалам:

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