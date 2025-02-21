Средняя сумма снятия наличных денег в банкоматах в 2024 году выросла на 19% — Finance.ua

Средняя сумма снятия наличных денег в банкоматах в 2024 году выросла на 19% Сегодня 15:04

Средняя сумма снятия наличных денег в банкоматах в 2024 году выросла на 19%

В 2024 году средняя сумма операции по снятию наличных денег в банкоматах выросла на 19%, до 5034 грн.

Об этом говорится в Обзоре банковского сектора НБУ за февраль.

Отмечается, что в собственной сети банкоматов банка-эмитента карты пользователи снимают в среднем 5358 грн. В банкоматах других банков-резидентов — 3879 грн.

За рубежом величина одного снятия почти вдвое больше, чем в Украине — 8791 грн.

В четвертом квартале количество активных платежных карт существенно увеличилось у всех групп банков — до 58,7 тысячи. Наибольший рост произошел в ПриватБанке и частных банках.

Количество банкоматов за год сократилось с 29,1 до 29 тысяч. При этом сеть платежных терминалов росла. В целом за 2024 год участники рынка увеличили сеть на 53,6 тыс. терминалов, до 523 тысяч.

Количество платежей картами в магазинах за год увеличилось на 18%. По объемам таких платежей темпы прироста в Украине сохраняются, а за границей замедляются.

Справка Finance.ua:

Как сообщал НБУ, в прошлом году уровень подделки национальной валюты несколько вырос по сравнению с очень низкими показателями 2022−2023 годов. По итогам 2024 года на 1 млн настоящих банкнот гривны приходилось около 5,1 поддельных банкнот (в 2021 году — 7,1).

Чаще всего из оборота изымались банкноты двух номиналов: 500 грн (78% от общего количества изъятых подделок) и 200 грн (18%). Другие изъятые из оборота поддельные банкноты номиналами 1, 5, 10, 20, 50, 100 и 1000 грн составляли всего 4%.

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