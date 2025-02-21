Средняя сумма снятия наличных денег в банкоматах в 2024 году выросла на 19% — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Средняя сумма снятия наличных денег в банкоматах в 2024 году выросла на 19%

13
Средняя сумма снятия наличных денег в банкоматах в 2024 году выросла на 19%
Средняя сумма снятия наличных денег в банкоматах в 2024 году выросла на 19%
В 2024 году средняя сумма операции по снятию наличных денег в банкоматах выросла на 19%, до 5034 грн.
Об этом говорится в Обзоре банковского сектора НБУ за февраль.
Отмечается, что в собственной сети банкоматов банка-эмитента карты пользователи снимают в среднем 5358 грн. В банкоматах других банков-резидентов — 3879 грн.
За рубежом величина одного снятия почти вдвое больше, чем в Украине — 8791 грн.
В четвертом квартале количество активных платежных карт существенно увеличилось у всех групп банков — до 58,7 тысячи. Наибольший рост произошел в ПриватБанке и частных банках.
Средняя сумма снятия наличных денег в банкоматах в 2024 году выросла на 19%
Количество банкоматов за год сократилось с 29,1 до 29 тысяч. При этом сеть платежных терминалов росла. В целом за 2024 год участники рынка увеличили сеть на 53,6 тыс. терминалов, до 523 тысяч.
Средняя сумма снятия наличных денег в банкоматах в 2024 году выросла на 19%
Количество платежей картами в магазинах за год увеличилось на 18%. По объемам таких платежей темпы прироста в Украине сохраняются, а за границей замедляются.
Средняя сумма снятия наличных денег в банкоматах в 2024 году выросла на 19%

Справка Finance.ua:

  • Как сообщал НБУ, в прошлом году уровень подделки национальной валюты несколько вырос по сравнению с очень низкими показателями 2022−2023 годов. По итогам 2024 года на 1 млн настоящих банкнот гривны приходилось около 5,1 поддельных банкнот (в 2021 году — 7,1).
  • Чаще всего из оборота изымались банкноты двух номиналов: 500 грн (78% от общего количества изъятых подделок) и 200 грн (18%). Другие изъятые из оборота поддельные банкноты номиналами 1, 5, 10, 20, 50, 100 и 1000 грн составляли всего 4%.
По материалам:
Мінфін.com.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.