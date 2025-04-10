Средняя стоимость квартир на вторичке растет: где самое дешевое и самое дорогое жилье — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Средняя стоимость квартир на вторичке растет: где самое дешевое и самое дорогое жилье

Недвижимость
57
Средняя стоимость квартир на вторичке растет: где самое дешевое и самое дорогое жилье
Средняя стоимость квартир на вторичке растет: где самое дешевое и самое дорогое жилье
Средняя стоимость готовых квартир в стране растет, но тройка лидеров с самой дорогой недвижимостью остается неизменной. Ужгород быстро догоняет Львов и Киев по средней цене квартир, а Хмельницкий, Тернополь и Ивано-Франковск сохраняют самую низкую стоимость жилья среди условно безопасных регионов страны. В целом в 1 квартале 2025 года украинская вторичка оживилась. Цены постепенно росли почти во всех регионах страны, даже в прифронтовых и наиболее обстреливаемых.
Об этом свидетельствует ежеквартальный отчет рынка недвижимости от ЛУН.

Средние цены на квартиры

В сегменте 1-комнатных квартир Киев уступил свое второе место Ужгороду, где средняя стоимость однокомнатной за полгода выросла на 16% и достигла отметки $64 тыс. В столице средняя стоимость 1-комнатной за этот же период увеличилась на 5% и составила на начало апреля $63 тыс. А во Львове средняя стоимость 1-комнатных квартир уже полгода демонстрирует стабильность и находится на отметке в $65 тыс. (правда, с небольшим колебанием цены в декабре-январе).
Инфографика: ЛУН
Инфографика: ЛУН
В сегменте двухкомнатных квартир лидерство по средней стоимости жилья сохраняет столица. За полгода квартиры здесь подорожали на 8% и достигли психологической отметки в $100 тыс. На втором месте Львов с приростом средней цены в 4% и средней стоимостью 2-комнатной $92,5 тыс. А на третьем — Ужгород, в котором за полгода 2-комнатные квартиры подорожали на рекордные 14% и почти вплотную приблизились к средней цене $90 тыс.
Инфографика: ЛУН
Инфографика: ЛУН
Что касается трехкомнатных квартир, то в этом сегменте с большим отрывом лидирует столица — по итогам 1 квартала 2025 года средняя стоимость трехкомнатных квартир в городе достигла $148 тыс., показав рост на 10% за полгода. На втором месте Львов со средней стоимостью $113 тыс., а на третьем — Ужгород, где 3-комнатная в среднем стоит $105 тыс.
Инфографика: ЛУН
Инфографика: ЛУН
Среди «аутсайдеров» западного и центрального регионов стоит отметить Хмельницкий, Тернополь и Ивано-Франковск. Средняя стоимость квартир у них самая низкая: 1-комнатные стоят $35 тыс., $36,5 тыс. и $38 тыс. соответственно, 2-комнатные — $48,8 тыс., $55 тыс. и $54 тыс., а 3-комнатные — $58 тыс., $65 тыс. и $70 тыс. Текущие цены в этих городах открывают неплохие перспективы роста средней стоимости жилья и привлекательности регионов потенциальным покупателям.

Индекс доступности жилья

К примеру, в столице для покупки средней 1-комнатной квартиры понадобится средний заработок за 8 лет, что на 5% меньше, чем полгода тому назад. Во Львове за полгода этот индекс снизился на 10%, в стоимость средней 1-комнатной в эквиваленте 9,1 годовых местных зарплат. Такое же снижение в 10% наблюдалось и в Тернополе — при этом в конце 1 квартала стоимость 1-комнатной квартиры в среднем составляла всего лишь 6,1 местных годовых зарплат.
Инфографика: ЛУН
Инфографика: ЛУН

Вторник в столице

Как и в целом по Украине, средняя цена квартир в столице растет, но жилье становится более доступным из-за повышения средних зарплат. С начала года срок экспозиции квартир на рынке снизился. Сохраняется существенный «разброс» цен в зависимости от расположения недвижимости и ее других параметров: разница стоимости сопоставимых квартир в разных районах Киева доходит до 4 раз.
Что касается готового жилья в Киеве, то по итогам первого квартала 2025 года средняя стоимость квадратного метра на столичной вторичке достигла $1500 на 1- и 2-комнатные квартиры и $1600 — на 3-комнатные.
Для сравнения: в мае 2023 года средняя стоимость квадратного метра на столичной вторичке была почти одинаковой для квартир с любым количеством комнат: квадратный метр 1-комнатных стоил $1330, 2-комнатных — $1340, а 3-комнатных — $1350.
Инфографика: ЛУН
Инфографика: ЛУН
Если же говорить о полной средней стоимости столичных квартир, то в 1 квартале 2025 года она продемонстрировала ощутимый рост. С начала января по начало апреля 1-комнатные подорожали с $60 тыс. до $63 тыс., 2-комнатные — с $96 тыс. до $100 тыс., а 3-комнатные — со $139,5 тыс. до $148 тыс.
Если внимательнее рассмотреть столичный рынок вторички, то видно, что средняя стоимость квартир существенно колеблется в зависимости от расположения, состояния и других параметров недвижимости.
К примеру, 1-комнатная квартира на Печерске ($116 тыс.) в среднем стоит столько же, сколько три «средних» однушки в Деснянском районе ($41 тыс.). А в сегменте 3-комнатных квартир — вообще четыре: в Деснянском их средняя стоимость по итогам 1 квартала составила $69 тыс., а в Печерском — $310 тыс.
Однако, спрос на готовые квартиры в столице с начала года растет. Если в январе 2025 года средний срок экспозиции квартиры на рынке составлял более 2 месяцев, а именно 80 дней, то в конце 1 квартала он уменьшился до 52 дней. Однако если сравнивать 11 сроков экспозиции квартир на столичной вторичке год к году, то наблюдается восходящий тренд — в апреле 2025 года «средняя» квартира продавалась на неделю дольше (52 дня), чем в апреле 2024 года (45 дней).
Инфографика: ЛУН
Инфографика: ЛУН
Растет и доступность квартир для рядовых киевлян. Если полгода назад средняя 1-комнатная стоила 8,3 средних по городу годовых зарплаты, то в конце 1 квартала 2025 года ее средняя стоимость снизилась до показателя 8 средних зп.
Инфографика: ЛУН
Инфографика: ЛУН
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems