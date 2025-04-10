Средняя стоимость квартир на вторичке растет: где самое дешевое и самое дорогое жилье — Finance.ua

Средняя стоимость квартир на вторичке растет: где самое дешевое и самое дорогое жилье Сегодня 12:01 — Недвижимость

Средняя стоимость квартир на вторичке растет: где самое дешевое и самое дорогое жилье

Средняя стоимость готовых квартир в стране растет, но тройка лидеров с самой дорогой недвижимостью остается неизменной. Ужгород быстро догоняет Львов и Киев по средней цене квартир, а Хмельницкий, Тернополь и Ивано-Франковск сохраняют самую низкую стоимость жилья среди условно безопасных регионов страны. В целом в 1 квартале 2025 года украинская вторичка оживилась. Цены постепенно росли почти во всех регионах страны, даже в прифронтовых и наиболее обстреливаемых.

Об этом свидетельствует ежеквартальный отчет рынка недвижимости от ЛУН

Средние цены на квартиры

В сегменте 1-комнатных квартир Киев уступил свое второе место Ужгороду, где средняя стоимость однокомнатной за полгода выросла на 16% и достигла отметки $64 тыс. В столице средняя стоимость 1-комнатной за этот же период увеличилась на 5% и составила на начало апреля $63 тыс. А во Львове средняя стоимость 1-комнатных квартир уже полгода демонстрирует стабильность и находится на отметке в $65 тыс. (правда, с небольшим колебанием цены в декабре-январе).

Инфографика: ЛУН

В сегменте двухкомнатных квартир лидерство по средней стоимости жилья сохраняет столица. За полгода квартиры здесь подорожали на 8% и достигли психологической отметки в $100 тыс. На втором месте Львов с приростом средней цены в 4% и средней стоимостью 2-комнатной $92,5 тыс. А на третьем — Ужгород, в котором за полгода 2-комнатные квартиры подорожали на рекордные 14% и почти вплотную приблизились к средней цене $90 тыс.

Инфографика: ЛУН

Что касается трехкомнатных квартир, то в этом сегменте с большим отрывом лидирует столица — по итогам 1 квартала 2025 года средняя стоимость трехкомнатных квартир в городе достигла $148 тыс., показав рост на 10% за полгода. На втором месте Львов со средней стоимостью $113 тыс., а на третьем — Ужгород, где 3-комнатная в среднем стоит $105 тыс.

Инфографика: ЛУН

Среди «аутсайдеров» западного и центрального регионов стоит отметить Хмельницкий, Тернополь и Ивано-Франковск. Средняя стоимость квартир у них самая низкая: 1-комнатные стоят $35 тыс., $36,5 тыс. и $38 тыс. соответственно, 2-комнатные — $48,8 тыс., $55 тыс. и $54 тыс., а 3-комнатные — $58 тыс., $65 тыс. и $70 тыс. Текущие цены в этих городах открывают неплохие перспективы роста средней стоимости жилья и привлекательности регионов потенциальным покупателям.

Индекс доступности жилья

К примеру, в столице для покупки средней 1-комнатной квартиры понадобится средний заработок за 8 лет, что на 5% меньше, чем полгода тому назад. Во Львове за полгода этот индекс снизился на 10%, в стоимость средней 1-комнатной в эквиваленте 9,1 годовых местных зарплат. Такое же снижение в 10% наблюдалось и в Тернополе — при этом в конце 1 квартала стоимость 1-комнатной квартиры в среднем составляла всего лишь 6,1 местных годовых зарплат.

Инфографика: ЛУН

Вторник в столице

Как и в целом по Украине, средняя цена квартир в столице растет, но жилье становится более доступным из-за повышения средних зарплат. С начала года срок экспозиции квартир на рынке снизился. Сохраняется существенный «разброс» цен в зависимости от расположения недвижимости и ее других параметров: разница стоимости сопоставимых квартир в разных районах Киева доходит до 4 раз.

Что касается готового жилья в Киеве, то по итогам первого квартала 2025 года средняя стоимость квадратного метра на столичной вторичке достигла $1500 на 1- и 2-комнатные квартиры и $1600 — на 3-комнатные.

Для сравнения: в мае 2023 года средняя стоимость квадратного метра на столичной вторичке была почти одинаковой для квартир с любым количеством комнат: квадратный метр 1-комнатных стоил $1330, 2-комнатных — $1340, а 3-комнатных — $1350.

Инфографика: ЛУН

Если же говорить о полной средней стоимости столичных квартир, то в 1 квартале 2025 года она продемонстрировала ощутимый рост. С начала января по начало апреля 1-комнатные подорожали с $60 тыс. до $63 тыс., 2-комнатные — с $96 тыс. до $100 тыс., а 3-комнатные — со $139,5 тыс. до $148 тыс.

Если внимательнее рассмотреть столичный рынок вторички, то видно, что средняя стоимость квартир существенно колеблется в зависимости от расположения, состояния и других параметров недвижимости.

К примеру, 1-комнатная квартира на Печерске ($116 тыс.) в среднем стоит столько же, сколько три «средних» однушки в Деснянском районе ($41 тыс.). А в сегменте 3-комнатных квартир — вообще четыре: в Деснянском их средняя стоимость по итогам 1 квартала составила $69 тыс., а в Печерском — $310 тыс.

Однако, спрос на готовые квартиры в столице с начала года растет. Если в январе 2025 года средний срок экспозиции квартиры на рынке составлял более 2 месяцев, а именно 80 дней, то в конце 1 квартала он уменьшился до 52 дней. Однако если сравнивать 11 сроков экспозиции квартир на столичной вторичке год к году, то наблюдается восходящий тренд — в апреле 2025 года «средняя» квартира продавалась на неделю дольше (52 дня), чем в апреле 2024 года (45 дней).

Инфографика: ЛУН

Растет и доступность квартир для рядовых киевлян. Если полгода назад средняя 1-комнатная стоила 8,3 средних по городу годовых зарплаты, то в конце 1 квартала 2025 года ее средняя стоимость снизилась до показателя 8 средних зп.

Инфографика: ЛУН

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