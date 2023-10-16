Средняя стоимость электромобилей в США снизилась почти на $15 000 за год — Finance.ua

Средняя стоимость электромобилей в США снизилась почти на $15 000 за год Сегодня 23:02 — Технологии&Авто

Средняя стоимость электромобилей в США снизилась почти на $15 000 за год

Компания Kelley Blue Book изучила стоимость электромобилей в США. За последний год средняя цена таких моделей снизилась почти на $15 тысяч. Об этом сообщили на сайте InsideEVs.

Эксперты заявили, что агрессивная политика Tesla по снижению стоимости электромобилей сильно повлияла на автомобильный рынок. Теперь средняя стоимость электрокаров в США составляет $50 683.

В 2022 году средняя стоимость электромобилей составила $65 295. За год этот показатель снизился на $14 612. По сравнению с августом этого года электрокары подешевели на $1529.

Доступность электромобилей все еще значительно меньше моделей с ДВС. Покупателям электрических моделей в среднем приходится ждать доставки около 97 дней. У бензиновых и дизельных авто этот показатель составляет от 52 до 58 дней.

Однако эксперты считают, что в ближайшие годы ситуация сможет значительно улучшиться. Многие производители готовят новые электромобили, которые позволят удовлетворить повышенный спрос.

В настоящее время средняя стоимость электромобиля Tesla Model 3 в США составляет 41 484 доллара. Это значительно дешевле многих конкурентов.

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Фокус По материалам:

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