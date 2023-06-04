Средняя стоимость авто с пробегом в Украине — Finance.ua

Средняя стоимость авто с пробегом в Украине Сегодня 13:13 — Технологии&Авто

В Украине начали дорожать подержанные автомобили. Подорожали почти все популярные на рынке модели.

По данным Института исследований авторынка, средняя цена легковых автомобилей, которые продавали в интернете в апреле 2023 года, составила $5 600. Это на 5,7% больше, чем в марте-2023.

Аналитики выяснили, что в течение апреля 2023 года украинцы разместили в интернете 218,4 тысячи объявлений о продаже легковых автомобилей. Это на 15% меньше, чем в марте. Таким образом, после четырехмесячного роста активность в интернет-продажах автомобилей снизилась до уровня декабря-2022.

Синхронно уменьшилась и совокупная стоимость размещенных в объявлениях автомобилей: в апреле она зафиксирована на уровне $1,85 млрд, что на $0,22 млрд меньше, чем в марте.

Как сообщалось, в апреле украинцы приобрели почти 94 тысячи подержанных автомобилей. Это более чем на 47% больше, чем за аналогичный период прошлого 2022 года. Доля внутренних перепродаж остается стабильно высокой — около 84%.

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