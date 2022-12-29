Средний чек вырос, но из-за инфляции: как работали кафе и рестораны в 2022 году — Finance.ua

Средний чек вырос, но из-за инфляции: как работали кафе и рестораны в 2022 году Сегодня 17:05 — Личные финансы

Средний чек вырос, но из-за инфляции: как работали кафе и рестораны в 2022 году, Фото: aurit.com.ua

Средний чек в общепитах вырос от 19% до 49% к середине декабря, по сравнению с предыдущим годом, наибольшая выручка за тот же средний чек выросла у фастфудов.

Об этом говорится в исследовании украинской компании по автоматизации заведений Poster.

Как изменилась выручка?

Отмечается, что первые две недели после полномасштабного вторжения большинство заведений общепита вообще не получали выручку.

«Первыми оправились фастфуд, кофейни и пекарни — уже в конце мая большинство этих заведений смогло достичь довоенных показателей. Дольше всего отыгрывали падение бары, рестораны и кальянные — их показатели достигли февральских только в октябре-ноябре», — отмечают аналитики.

Наибольший спад в выручке, кроме первых дней войны, заведения почувствовали в конце ноября — во время блэкаута. 23 ноября российские войска выпустили по инфраструктурным объектам в разных городах Украины около 70 крылатых ракет и обесточили 11 областей.

На предпраздничной неделе 19-25 декабря наибольший рост в выручке по сравнению с прошлым 2021 годом почувствовали фастфуд и кафе — на 58% и 48% соответственно. Пекарни смогли нарастить обороты на 15%, кафе на 10%, бары на 5%, рестораны на 2%, при этом кальянные просели на 4%.

Инфографика: Poster

Как изменился средний чек?

В тройку лидеров по росту среднего чека вошли фастфуды, пекарни и бары. Так, к середине декабря средний чек в фастфуде демонстрирует рост на 49% по сравнению с 2021 годом и составляет 158 грн.

Пекарни увеличили средний чек на 45% с 46 до 66 грн, бары — на 27% с 328 до 416 грн.

Средний чек кофеен Украины в декабре вырос на 25% по сравнению с прошлым годом: 78 грн против 62 грн.

Рестораны увеличили чек на 22% с 450 до 550 грн, кальянные — на 21% с 357 до 432 грн, кафе — всего на 19% за год, со 189 до 226 грн.

Инфографика: Poster

Чем это объясняют?

Большинство рестораторов отмечают, что выручка и средний чек выросли у большинства из-за инфляции и роста цен на блюда. Так что эти показатели учитывают не столь придирчиво, чем раньше.

«Рост цен и инфляция влияют на средний чек. На показатели оборотов вообще по компании. Многие наши дополнительные или альтернативные торговые площадки и инструменты просто исчезли, или существенно уменьшились. Например онлайн торговля, доставка, корпоративные заказы, B2B. Но появились другие. Так что мы сейчас мы очень скептичны в плане попытки что-то рассчитать. Главное удержать качество продукта и сервиса на достойном уровне, сохранить то, что есть, и не поддаваться напрасным иллюзиям о средних чеках. Это наша основная цель», — рассказала совладелец сети кафе-кондитерских Honey и пекарни «Завертайло» Аня Завертайло.

Это мнение разделяют также совладельцы заведений Марево и Late Breakfast Wine&Pizza Club.

Економічна Правда По материалам:

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