Среди украинцев вырос спрос на мотоциклы: какие модели выбирают — Finance.ua

Среди украинцев вырос спрос на мотоциклы: какие модели выбирают Сегодня 21:25 — Технологии&Авто

Среди украинцев вырос спрос на мотоциклы: какие модели выбирают

В прошлом месяце украинцы купили 9,1 тысячи мотоциклов, что на 17,5% больше, чем в августе 2023 года, и на 1,2% больше по сравнению с июлем 2024 года.

Такие данные обнародовал Институт исследований авторынка.

Среди общего количества 58,5% мотоциклов были новыми (импортированными из-за границы), количественно это 5326 шт.

На внутреннем рынке заключили 2983 сделки купли-продажи мототехники, что составило 32,8% от общего количества.

Лишь 8,8% мотоциклов были импортированы подержанными из-за границы (798 шт.).

На внутреннем рынке среди производителей мототехники в указанном периоде преобладали японские марки Honda (382 договоров купли-продажи), Yamaha (274 ГКП) и китайский Lifan (210 ГКП).

В Институте также отметили, что импорт мотоциклов с пробегом продолжает держаться на японских марках Honda, Yamaha и Suzuki.

Продукция этих трех производителей охватывает более половины сегмента, точнее — 64,1% рынка двухколесных моторных машин.

Самые популярные модели

Новыми в Украине покупают в основном мототехнику китайских производителей: в июле лидерами стали марки Musstang (821 первая регистрация), Spark (748 ПР), и Lifan (720 ПР).

В целом доля китайской продукции составляет около 80% на рынке новых мотоциклов.

Musstang — 821 шт. Spark — 748 шт. Lifan — 720 шт. Forte — 548 шт. Geon — 430 шт.

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Інститут досліджень авторинку По материалам:

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