Среди украинцев вырос спрос на мотоциклы: какие модели выбирают — Finance.ua
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Среди украинцев вырос спрос на мотоциклы: какие модели выбирают

Технологии&Авто
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Среди украинцев вырос спрос на мотоциклы: какие модели выбирают
Среди украинцев вырос спрос на мотоциклы: какие модели выбирают
В прошлом месяце украинцы купили 9,1 тысячи мотоциклов, что на 17,5% больше, чем в августе 2023 года, и на 1,2% больше по сравнению с июлем 2024 года.
Такие данные обнародовал Институт исследований авторынка.
Среди общего количества 58,5% мотоциклов были новыми (импортированными из-за границы), количественно это 5326 шт.
На внутреннем рынке заключили 2983 сделки купли-продажи мототехники, что составило 32,8% от общего количества.
Лишь 8,8% мотоциклов были импортированы подержанными из-за границы (798 шт.).
Среди украинцев вырос спрос на мотоциклы: какие модели выбирают
На внутреннем рынке среди производителей мототехники в указанном периоде преобладали японские марки Honda (382 договоров купли-продажи), Yamaha (274 ГКП) и китайский Lifan (210 ГКП).
В Институте также отметили, что импорт мотоциклов с пробегом продолжает держаться на японских марках Honda, Yamaha и Suzuki.
Продукция этих трех производителей охватывает более половины сегмента, точнее — 64,1% рынка двухколесных моторных машин.

Самые популярные модели

Новыми в Украине покупают в основном мототехнику китайских производителей: в июле лидерами стали марки Musstang (821 первая регистрация), Spark (748 ПР), и Lifan (720 ПР).
В целом доля китайской продукции составляет около 80% на рынке новых мотоциклов.
  1. Musstang — 821 шт.
  2. Spark — 748 шт.
  3. Lifan — 720 шт.
  4. Forte — 548 шт.
  5. Geon — 430 шт.

Автогражданка онлайн на Finance.ua🚙

По материалам:
Інститут досліджень авторинку
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