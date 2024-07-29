Сравнение крипто мониторингов: Obmify vs Bestchange — Finance.ua

ПАРТНЕРСКАЯ Сравнение крипто мониторингов: Obmify vs Bestchange Сегодня 09:50 — Криптовалюта

Сравнение крипто мониторингов: Obmify vs Bestchange

В мире криптовалют существует множество сервисов для мониторинга крипто обменников, но одними из самых популярных остаются Obmify и Bestchange. Оба сервиса предоставляют пользователям рейтинг удобных и безопасных платформы для обмена криптовалют, но у каждого из них есть свои уникальные особенности и преимущества. В этой статье мы сравним Обмифай и Bestchange, чтобы помочь вам понять, какой из этих сервисов лучше подходит для ваших нужд обмена крипты.

Obmify — что это?

и т. д. Платформа собирает данные с различных обменных пунктов и предоставляет пользователям возможность выбрать наиболее выгодные и надежные варианты обмена, в обход бирж и Р2Р. Благодаря простому и современному дизайну, Obmify является удобным инструментом как для опытных трейдеров, так и для новичков. Обмифай — это украинский проект, сервис мониторинга онлайн обменников, который предлагает пользователям актуальную информацию о курсах криптовалют, отзывах реальных пользователей, рейтингах обменников, лимиты покупки, вывода, и обмена, резервыПлатформа собирает данные с различных обменных пунктов и предоставляет пользователям возможность выбрать наиболее выгодные и надежные варианты обмена, в обход бирж и Р2Р. Благодаря простому и современному дизайну, Obmify является удобным инструментом как для опытных трейдеров, так и для новичков.

Бестчендж — что это?

Bestchange — это российский мониторинг обменников, который уже 15 лет предоставляет пользователям информацию о курсах обмена криптовалют и обменниках. За это время Bestchange стал практически монополистом на рынке и, похоже, не стремится к улучшению своих сервисов. Их дизайн оставляет желать лучшего и крайне неудобен в использовании, особенно с мобильных устройств. Более того, у них отсутствует адекватная поддержка клиентов. Но давайте обо всем по порядку.

Основные отличия Obmify от Bestchange

Функционал

Оба сервиса предоставляют пользователям информацию о курсах обмена криптовалют, отзывы реальных пользователей, рейтинги обменников и уточняющие детали о каждом обменнике. Например, «ручной обмен», «доставка», «необходим KYC», «плавающий курс» и т. д.

Obmify выгодно выделяется функцией «страхового депозит», которая обеспечивает дополнительную безопасность транзакций. Система страхового депозита позволяет компенсировать пользователям возможные убытки в случае проблем с обменом.

Мобильная версия

Помимо удобной мобильной веб версии, Обмифай имеет современное приложение (iOS и Android), которое позволяет легко осуществлять обмен криптовалюты с мобильных устройств.

Бестчейндж не предлагает полноценного мобильного приложения, а их мобильная версия сайта устаревшая и неудобная. Это делает использование платформы на мобильных устройствах неприятным и ограниченным.

Безопасность

Obmify обеспечивает высокий уровень финансовой безопасности благодаря системе страхового депозита и тщательной проверке обменников перед их добавлением на платформу. Клиенты могут быть уверены в безопасности своих операций и защиты своих средств при обмене.

Bestchange также предоставляет информацию о проверенных обменниках, но не имеет системы страхового депозита. Пользователи должны полагаться на репутацию обменников и отзывы других для обеспечения безопасности своих обменов.

Поддержка

Obmify предлагает качественную клиентскую и техническую поддержку через Telegram. Команда стартапа Обмифай всегда готова помочь с любыми запросами и проблемами с обменом, обеспечивая оперативную и профессиональную помощь.

Бестчейндж не отличается быстрой и эффективной поддержкой. Часто юзеры жалуются на медленную реакцию и недостаточную помощь со стороны службы поддержки.

Присутствие в соцсетях

Obmify довольно прозрачен, что немаловажно в мире крипты, активно ведет соцсети, участвует в конференциях и мероприятиях, имеет открытые данные о собственниках и своей команде.

Бестчейндж менее активно ведет соцсети и не предоставляет никакой информацию о своей бизнес команде.

Страна

Obmify — украинский проект с украинской командой, который помогает экономике Украины. В то время как Бестчейндж родом из страны-агрессора и своими комиссиями, заложенными в курс обмена, добавляет копейку в их казну.

Obmify vs Bestchange, кому отдать предпочтение?

Bestchange может похвастаться 15 годами на рынке, что безусловно является сильной стороной. Однако украинский Obmify превосходит по многим другим важным параметрам: современный и удобный дизайн, наличие мобильного приложения, оперативная и эффективная поддержка, система страхового депозита и активное присутствие в соцсетях. Обмифай предлагает более высокий уровень безопасности, удобства и актуальности информации, делая его отличным выбором для пользователей, которые ценят качество и надежность.

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