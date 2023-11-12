Сравнение экономического и военного потенциала США и Китая (инфографика) — Finance.ua

Сравнение экономического и военного потенциала США и Китая (инфографика) Сегодня 15:22

США, по данным Всемирного банка за 2022 год, опережают Китай по объему ВВП — 25,5 трлн долларов против 17,9 трлн.

Американский ВВП на душу населения составляет 76 399 долларов против 12 720 долларов в Китае.

Внешний долг США к началу лета составил 25,1 трлн долларов. По состоянию на конец июня объем непогашенного внешнего долга Китая составил 2,43 трлн долларов США.

Добыча нефти в США в 2022 году составила около 760 миллионов тонн — это самый высокий показатель с 1998 года. Китай, в свою очередь, добывал 204,7 миллиона тонн нефти: как писали СМИ, Пекин активно наращивает свою добычу, чтобы снизить зависимость от импортных энергоресурсов.

Если сравнивать военный потенциал двух стран, то расходы США на оборону в этом году будут в 3,6 раза выше, чем у Китая — 816,7 млрд долларов против 224,8 млрд. В следующем году военный бюджет Штатов будет еще больше.

Численность китайской армии по-прежнему больше американской — 2,035 млн человек против 1,359 млн.

По количеству танков, боевого авиафлота и авианосцев США превосходят Китай. Например, у США есть 5,5 тысячи танков, а у Китая — 4950; у США 11 авианосцев, у Китая — всего 3.

Кроме того, в арсенале США 5244 ядерные боеголовки, по данным Федерации американских ученых. У Китая — всего 410 боеголовок. При этом в США ожидают, что Китай удвоит количество ядерных боеголовок к 2030 году и получит полторы тысячи к 2035-му.

Слово і Діло По материалам:

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