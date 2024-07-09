Спикеры Agro Invest Day 2024 поднимут еще более важных тем — обновленный список
Agro Invest Day — конференция как для тех, кто хочет научиться инвестировать в сельскохозяйственные земли, так и для тех, кто давно это делает, но хочет углубить свои навыки и знания. Разобраться в ряде тем участникам мероприятия помогут профильные специалисты. Рассказываем, кто станет спикером важнейшей аграрной конференции в этом году.
Мероприятие пройдет 11 июля в UNIT. City в Киеве. На локации есть генератор, так что в случае отключений света никаких перерывов в проведении мероприятия не будет. Кроме того, на случай воздушной тревоги в помещении есть укрытие. Учитывая ухудшение ситуации с безопасностью в Киеве, организаторы отмечают — жизнь и здоровье участников конференции на первом месте.
Для желающих приобщиться есть возможность успеть купить билеты. Сделать это можно по ссылке.
Взамен участники смогут увидеть вживую выступления таких экспертов:
- Егор Лесничий, коммерческий директор «Твоє коло», выступит с темой «Пассивные инвестиции на рынке земли: инструменты, стратегии, доходность»;
- Виталий Федоришен, инвестор-практик с опытом 15 лет, будет говорить об «Инвестировании в агро на фондовом рынке: возможности и перспективы 2024 года»;
- Роман Нейтер, эксперт по аграрной и земельной политике KSE, — тема «3 года рынка земли: война, юрлица, общины»
Главной целью мероприятия будет научить инвесторов вкладывать свои сбережения в сельскохозяйственные земли и зарабатывать на этом. Именно на решении этих задач будут сосредоточены спикеры. К примеру, одна из тем будет посвящена главным ошибкам при заключении сделок аренды и купли-продажи.
Темы дискуссий
Более подробно разобраться в тонкостях инвестирования помогут тематические дискуссии, к которым присоединятся сразу несколько спикеров. Так, например, первая из них будет на тему «Когда украинская земля будет стоить как в Польше?». В рамках обсуждений эксперты проанализируют перспективы роста цен на землю в Украине до европейского уровня, а также портрет инвестора в землю, влияние войны на эти процессы, популярные регионы для инвестирования и возможные стратегии. Отдельно специалисты затронут тему заработка тех инвесторов, зашедших на рынок к началу войны.
Участниками обсуждений станут:
- Владимир Нагорный, руководитель отдела земельных и имущественных отношений «МХП» «Volodar»;
- Андрей Усенко, СЕО и основатель «Твоє Коло», совладелец КУА Профит;
- Владимир Радько, руководитель проекта KupiPai от Concorde Capital;
- Александр Черный, соучредитель сервиса земельных инвестиций Zeminvest.
- Александр Лихотоп, руководитель отдела проектов Прозорро.Продажи.
- Сергей Крамаренко, эксперт по земельным инвестициям, автор проекта ГРУНТОВНО — Земельный Инвестиционный Фонд
Еще одна дискуссия будет посвящена теме «Как лидеры украинского агро адаптируются к условиям военного времени?» Эксперты обсудят самые большие угрозы и потребности агропроизводителей, а также вопросы изменений в логистике и основных направлениях экспорта. Будут говорить о том, какие планы агропроизводители имеют по земельному банку — выкуп или продление аренды. Также коснутся вопросов справедливой стоимости аренды, а еще возможностей и перспектив инвестирования в украинское агро на фондовых рынках.
Участниками дискуссии будут:
- Олег Хоменко, Генеральный директор УКАБ;
- Олег Лазоренко, руководитель земельного банка АПГ АРНИКА;
- Михаил Ризак, директор по взаимодействию с органами власти «НИБУЛОН»;
- Роман Горобец, Соучредитель СФХ «Астра».
Помогают с проведением конференции
Организаторы Agro Invest Day — сайты Минфин и Finance.ua — искренне благодарны соорганизаторам мероприятия:
- Биржевому университету, который предлагает практические курсы для начинающих инвесторов в ценные бумаги;
- компании «Твоє коло», которая помогает украинцам инвестировать в землю, предоставляя полное сопровождение в приобретении и управлении земельными участками.
Проведение конференции также было бы невозможно без поддержки партнеров: аналитического центра при Киевской школе экономики KSE Institute, сервиса инвестиций в землю Zeminvest, YouTube-канала о самых привлекательных предложениях для инвестирования УкрИнвестКлуб, сервиса для покупки и продажи земли Kupy Pai, а также онлайн-ресурса AgroPortal.ua.
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