Спрос увеличился: банки увеличили ввоз наличных долларов в Украину — Finance.ua

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Спрос увеличился: банки увеличили ввоз наличных долларов в Украину

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Спрос увеличился: банки увеличили ввоз наличных долларов в Украину
Спрос увеличился: банки увеличили ввоз наличных долларов в Украину
Объем наличной иностранной валюты, которую банки ввезли в Украину в декабре 2024 года, составил 1,581 млрд долларов. Это на 6,9% больше, чем в ноябре (1,478 млрд долларов).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка.

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Всего за год банки ввезли в Украину валюты на 15,938 млрд долларов, из них наличных долларов на 11,693 млрд, наличных евро — на 4,208 млрд долларов.
Спрос увеличился: банки увеличили ввоз наличных долларов в Украину
При этом за год банки вывезли наличную валюту на 1,311 млрд долларов.
Спрос увеличился: банки увеличили ввоз наличных долларов в Украину
Таким образом, чистый приток наличной валюты составил 14,627 млрд долларов.
Напомним, население Украины в декабре купило в банах 1,303 млрд долларов. За весь год украинцы купили в банках 12,219 млрд долларов.
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По данным НБУ, за январь-ноябрь 2024 года рост объемов наличной валюты вне банков оценен в 14,9 млрд долларов (в прошлом году — 10,2 млрд долларов). В общей сложности на руках у населения и бизнеса может быть около 130 млрд долларов, что гораздо больше всех гривневых активов (2,5 трлн гривен).
Спрос на наличную валюту оставался высоким и в январе. За 20 дней января население выкупило более 930 млн долларов наличной и безналичной иностранной валюты. В конце месяца курс доллара пошел вниз и упал на наличном рынке почти на 1 гривну до 42,20 грн.
По материалам:
РБК-Україна
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