Спрос на стройматериалы для восстановления составит почти 100 млрд долларов, — Шуляк Сегодня 11:48

Спрос на стройматериалы для восстановления составит почти 100 млрд долларов, — Шуляк

Ожидаемый спрос на строительные материалы, которые понадобятся для восстановления Украины в течение 5 лет, составит около 100 млрд долларов.

Об этом сообщила глава комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

Около 90% спроса можно удовлетворить за счет отечественных мощностей. В Украине нет проблем с производством цемента, стали и бетона, впрочем, относительно асфальта и гипсокартона ситуация хуже. А с производством стекла есть значительные проблемы. Потребность в нем еще некоторое время в основном будет покрывать импорт.

По ее словам, до войны строительная отрасль традиционно составила 4% ВВП. При этом при восстановлении ожидаемый объем отрасли в течение 10 лет составит 10% ВВП. А ожидаемый спрос на основе строительных материалов за 5 лет восстановления составит около $19,6 млрд в год.

«90% необходимых строительных материалов можно производить в Украине и по некоторым категориям у нас сильные мощности. Это касается цемента, стали, бетона, окон и дверей. По некоторым стройматериалам мощности ограниченные — по асфальту, гипсу и гипсокартону. А для, например, стекла, мощностей нет вовсе. Возможно ли восстановление без стекла? Ответ очевиден. Конечно, потребность в нем может покрывать импорт. Инвестиции в строительство одного такого завода в Украине существенные — в пределах 100 млн долларов. Но, учитывая спрос на стекло, эта инвестиция выгодна», — отметила Шуляк.

Парламентарий также подчеркнула, что использование в проектах по восстановлению отечественных строительных материалов приведет к формированию добавленной стоимости в стране на общую сумму в 29,1 млрд долларов. Зарплата наемных работников составит 11,5 млрд долларов. Налоговые поступления и сборы — 7,6 млрд долларов, в том числе 3,4 млрд долларов составят отчисления в Пенсионный фонд.

Что рекомендуют эксперты

Украине, подчеркнула Шуляк, следует опираться на готовность международных партнеров поддержать восстановление, сосредоточиться на перспективных отраслях, таких как сталь, окна и экологические строительные материалы, и импортировать то, что производить собственноручно неэффективно.

Общие рекомендации аналитиков по этому поводу:

Улучшение бизнес-климата и инвестиционного климата путем законодательных изменений;

Улучшение прозрачности прогнозируемых потребностей в строительстве и предоставление финансовой поддержки/гарантий для увеличения частных инвестиций;

Стимулирование отрасли через программы для привлечения рабочей силы и обучение их новейшим технологиям и методам;

Создание партнерств для содействия импорту материалов, оборудования и (где необходимо) строительных услуг;

Содействие зеленому строительству и развитию инфраструктуры для поддержки движения поставок.

Напомним, с 1 января 2025 года в Украине начнут действовать положения Регламента ЕС № 305, имплементированные в Украине Законом «О предоставлении строительной продукции на рынке». Согласно им, в Украине можно будет использовать только ту продукцию, которая будет соответствовать более 1000 новых стандартов.

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