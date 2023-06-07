Спрос на рабочую силу в Украине уверенно растет – НБУ — Finance.ua
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Спрос на рабочую силу в Украине уверенно растет – НБУ

Казна и Политика
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Спрос на рабочую силу в Украине в мае 2023 года уверенно рос, что частично может быть связано с сезонностью, в частности, сельскохозяйственными работами.
Об этом сообщает Макроэкономический и монетарный обзор НБУ (июнь 2023 г.).
По данным НБУ, рост количества резюме практически остановился, в то время как количество вакансий продолжает расти (кроме ІТ-сектора, где ситуация сложная).
Частично рост спроса на рабочую силу связан с сезонностью, в частности, с/х работами, а частично мобилизацией сотрудников, в том числе критических, и усилением сложностей с поиском персонала", — говорится в обзоре.
Спрос на рабочую силу в Украине уверенно растет – НБУ
В результате количество претендентов на одну вакансию существенно снизилось и в мае 2023 года было близко к уровню мая 2021 года, сообщили в НБУ.
Спрос на рабочую силу в Украине уверенно растет – НБУ

Зарплаты в Украине

По данным НБУ, реальные зарплаты (с учетом инфляции) в частном секторе Украины практически прекратили падение. Однако дальнейший их рост сдерживается сложным финансовым положением предприятий и высоким уровнем неопределенности.
НБУ прогнозирует, что средняя номинальная зарплата в Украине в 2023 г. вырастет на 21,9%, а реальная (с учетом инфляции) — на 3,7%.
По данным ПФУ, в марте номинальная зарплата выросла на 3,1%, в то время как реальная (с учетом инфляции) упала на 18%.
Спрос на рабочую силу в Украине уверенно растет – НБУ

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По материалам:
РБК-Україна
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