Спрос на подержанные легковые авто в Украине продолжает расти — Finance.ua

Спрос на подержанные легковые авто в Украине продолжает расти
В течение июля украинский автопарк пополнили 18,8 тыс. легковых автомобилей, которые были ввезены из-за границы. Лидером среди ввезенного секонд-хенда стал Volkswagen Golf.
Об этом сообщает «Укравтопром».
«По сравнению с июнем 2023 года регистрации таких авто увеличились почти на 9%. Следовательно, июльское пополнение автопарка страны подержанными авто стало самым большим за последние 11 месяцев», — говорится в сообщении.
Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто — 44%.
Далее следуют:
- Дизельные — 33%;
- Электромобили — 15%;
- Авто с ГБО — 5%;
- Гибриды — 3%.
Лидером июльских регистраций стал Volkswagen Golf.
ТОП-10 самых популярных моделей месяца:
1. Volkswagen Golf — 1616 ед.;
2. Renault Megane — 1234 ед.;
3. Škoda Octavia — 929 ед.;
4. Volkswagen Passat — 741 ед.;
5. Nissan Leaf — 535 ед.;
6. FORD Focus — 400 ед.;
7. Volkswagen Touran — 384 ед.;
8. Nissan Qashqai — 377 ед.;
9. Volkswagen Tiguan — 377 ед;
10. Audi A4 — 369 ед.
Средний возраст подержанных машин, которые в июле перешли на украинские номера, составляет 10 лет.
«Всего, с начала года, свою первую регистрацию в Украине прошли 106 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы, что в 3,3 раза больше реализации новых автомобилей за тот же период», — добавили в Укравтопроме.
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