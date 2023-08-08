Спрос на подержанные легковые авто в Украине продолжает расти — Finance.ua

Спрос на подержанные легковые авто в Украине продолжает расти Сегодня 08:03 — Личные финансы

Спрос на подержанные легковые авто в Украине продолжает расти

В течение июля украинский автопарк пополнили 18,8 тыс. легковых автомобилей, которые были ввезены из-за границы. Лидером среди ввезенного секонд-хенда стал Volkswagen Golf.

Об этом сообщает «Укравтопром».

«По сравнению с июнем 2023 года регистрации таких авто увеличились почти на 9%. Следовательно, июльское пополнение автопарка страны подержанными авто стало самым большим за последние 11 месяцев», — говорится в сообщении.

Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто — 44%.

Далее следуют:

Дизельные — 33%;

Электромобили — 15%;

Авто с ГБО — 5%;

Гибриды — 3%.

Лидером июльских регистраций стал Volkswagen Golf.

ТОП-10 самых популярных моделей месяца:

1. Volkswagen Golf — 1616 ед.;

2. Renault Megane — 1234 ед.;

3. Škoda Octavia — 929 ед.;

4. Volkswagen Passat — 741 ед.;

5. Nissan Leaf — 535 ед.;

6. FORD Focus — 400 ед.;

7. Volkswagen Touran — 384 ед.;

8. Nissan Qashqai — 377 ед.;

9. Volkswagen Tiguan — 377 ед;

10. Audi A4 — 369 ед.

Средний возраст подержанных машин, которые в июле перешли на украинские номера, составляет 10 лет.

«Всего, с начала года, свою первую регистрацию в Украине прошли 106 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы, что в 3,3 раза больше реализации новых автомобилей за тот же период», — добавили в Укравтопроме.

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