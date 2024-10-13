Спрос на новые коммерческие автомобили в Украине вырос на 6% в сентябре 2024 года — Finance.ua
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Спрос на новые коммерческие автомобили в Украине вырос на 6% в сентябре 2024 года

Технологии&Авто
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Спрос на новые коммерческие автомобили в Украине вырос на 6% в сентябре 2024 года
Спрос на новые коммерческие автомобили в Украине вырос на 6% в сентябре 2024 года
В сентябре 2024 года на украинском рынке новых коммерческих автомобилей (грузовых и специальных) было реализовано 1068 единиц.
Об этом сообщили в «Укравтопроме».

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Хотя этот показатель на 1% ниже, чем в августе по сравнению с прошлым годом регистрации новых коммерческих авто выросли почти на 6%.
ТОП-5 марок рынка новых коммерческих автомобилей
  1. Renault — 280 ед.;
  2. Ford — 135 ед.;
  3. Citroen — 101 ед.;
  4. MAN — 79 ед.;
  5. SCANIA — 66 ед.
Итого с начала года украинский парк грузовых и спец. автомобилей пополнили более 9,3 тыс. новых машин, что на 15% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
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По материалам:
Finance.ua
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