Спрос на новые коммерческие автомобили в Украине вырос на 6% в сентябре 2024 года — Finance.ua

Спрос на новые коммерческие автомобили в Украине вырос на 6% в сентябре 2024 года Сегодня 07:18 — Технологии&Авто

Спрос на новые коммерческие автомобили в Украине вырос на 6% в сентябре 2024 года

В сентябре 2024 года на украинском рынке новых коммерческих автомобилей (грузовых и специальных) было реализовано 1068 единиц.

Об этом сообщили в «Укравтопроме».

Хотя этот показатель на 1% ниже, чем в августе по сравнению с прошлым годом регистрации новых коммерческих авто выросли почти на 6%.

ТОП-5 марок рынка новых коммерческих автомобилей

Renault — 280 ед.; Ford — 135 ед.;

Citroen — 101 ед.;

MAN — 79 ед.;

SCANIA — 66 ед.



Итого с начала года украинский парк грузовых и спец. автомобилей пополнили более 9,3 тыс. новых машин, что на 15% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

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