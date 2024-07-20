Спрос на легковые автомобили в частном и корпоративном сегментах рынка в Украине снижается — Finance.ua

Спрос на легковые автомобили в частном и корпоративном сегментах рынка в Украине снижается
В июне украинский автопарк пополнился примерно 5,2 тыс. новых легковых автомобилей. Из них 66% были проданы частным клиентам, в то время как 34% приобрели юридические лица.
Об этом сообщает «Укравтопром».
Отмечается, что по сравнению с июнем 2023 года продажи новых легковых автомобилей в частном секторе уменьшились на 6%, а в корпоративном — на 11%.
Частные покупатели выбирали новые легковые автомобили следующих моделей:
- Toyota RAV-4 — 337 единиц;
- Honda M-NV — 136 единиц;
- Renault Duster — 111 единиц;
- Mazda CX-5 — 105 единиц;
- Suzuki SX4 — 100 единиц.
Юридические лица предпочитали следующие модели:
- Renault Duster — 336 единиц;
- Mitsubishi L200 — 109 единиц;
- Toyota RAV-4 — 87 единиц;
- Toyota Camry — 65 единиц;
- Skoda Octavia — 60 единиц.
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