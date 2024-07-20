Спрос на легковые автомобили в частном и корпоративном сегментах рынка в Украине снижается — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Спрос на легковые автомобили в частном и корпоративном сегментах рынка в Украине снижается

Технологии&Авто
223
Спрос на легковые автомобили в частном и корпоративном сегментах рынка в Украине снижается
Спрос на легковые автомобили в частном и корпоративном сегментах рынка в Украине снижается
В июне украинский автопарк пополнился примерно 5,2 тыс. новых легковых автомобилей. Из них 66% были проданы частным клиентам, в то время как 34% приобрели юридические лица.
Об этом сообщает «Укравтопром».
Отмечается, что по сравнению с июнем 2023 года продажи новых легковых автомобилей в частном секторе уменьшились на 6%, а в корпоративном — на 11%.
Частные покупатели выбирали новые легковые автомобили следующих моделей:
  • Toyota RAV-4 — 337 единиц;
  • Honda M-NV — 136 единиц;
  • Renault Duster — 111 единиц;
  • Mazda CX-5 — 105 единиц;
  • Suzuki SX4 — 100 единиц.
Юридические лица предпочитали следующие модели:
  • Renault Duster — 336 единиц;
  • Mitsubishi L200 — 109 единиц;
  • Toyota RAV-4 — 87 единиц;
  • Toyota Camry — 65 единиц;
  • Skoda Octavia — 60 единиц.
Кстати, чтобы водителям лишний раз не тратить деньги и нервы, можно оформить карту технической помощи от Finance.ua — ваш круглосуточный Assistance в пути.

Купить онлайн карту Assistance

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.