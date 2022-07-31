Спрос на краткосрочную аренду жилья в Европе вырос на 64,4% — Finance.ua

Спрос на краткосрочную аренду жилья в Европе вырос на 64,4%
Во втором квартале 2022 года спрос на краткосрочную аренду в Европе вырос на 64,4% по сравнению с июнем 2021 года и на 5,2% по сравнению с июнем доковидного 2019 года.
Об этом пишут аналитики с платформы AirDNA. По их данным, средняя заполняемость объектов составляет 58,2%. Что важно — этот показатель растет уже 9 месяцев.
В то же время увеличилась и выручка владельцев жилья. На платформе отмечено, что в этом году они зарабатывают на 60,2% больше по сравнению с июнем прошлого года.
Как изменился спрос на краткосрочную аренду
Наибольший годовой рост спроса на краткосрочную аренду среди европейских стран продемонстрировали:
- Хорватия (+131,8%),
- Норвегия (+117%),
- Греция (+99,6%).
Менее всего спрос рос в:
- Финляндии (+27,4%),
- Великобритании (+29%),
- Нидерландах (+34%).
По сравнению с июнем 2019 г. наибольшего роста спроса достигли: Греция (+27,2%), Германия (+26,1%), Франция (+17,5%). Самый слабый спрос по сравнению с 2019 годом наблюдался в Чехии (-39,4%), Венгрии (-30,3%) и Ирландии (-26,8%).
Посуточные арендные ставки
Средние посуточные арендные ставки продолжили расти по сравнению с июнем 2021 года в 13 странах. Больше всего они поднялись в годовом исчислении в:
- Польше (+17,9%),
- Дании (+14,4%),
- Чехии (+8,9%).
Тем временем наибольшее снижение ставок по сравнению с прошлым годом показали:
- Финляндия (-17,6%),
- Австрия (-13,1%),
- Швеция (-7,8%).
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