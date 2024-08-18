Спрос на гибридные автомобили среди украинцев вырос: лидеры рынка — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Спрос на гибридные автомобили среди украинцев вырос: лидеры рынка

Технологии&Авто
36
Спрос на гибридные автомобили среди украинцев вырос: лидеры рынка
Спрос на гибридные автомобили среди украинцев вырос: лидеры рынка, Фото: freepik
В прошлом месяце автопарк Украины пополнили почти 2,4 тыс. гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV). Это на 56% больше, чем в прошлом году.
Об этом сообщает «Укравтопром».

Машина в кредит в 2024 году: как все оформить

Доля новых авто в этом количестве составила 57%, против 62% в прошлом.

Лидеры рынка

В сегменте новых легковых автомобилей лидером рынка гибридов остается Toyota RAV-4 (345 ед.).
Второй результат у Toyota Camry (96 ед.).
Третий по популярности — Toyota Yaris Cross (73 ед.)

Читайте также: Как купить авто из США

В регистрациях импортируемых подержанных авто с гибридными силовыми установками первенство у Ford Fusion US (94 ед.)
Также в лидерской тройке: Toyota RAV-4 (63 ед.) и KIA Niro (56 ед.).
Кстати, сравнивайте цены и выгодно оформляйте полис ОСАГО (автогражданку) за 15 минут на нашем портале:

Автогражданка онлайн на Finance.ua🚙

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.