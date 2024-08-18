Спрос на гибридные автомобили среди украинцев вырос: лидеры рынка — Finance.ua

Спрос на гибридные автомобили среди украинцев вырос: лидеры рынка
В прошлом месяце автопарк Украины пополнили почти 2,4 тыс. гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV). Это на 56% больше, чем в прошлом году.
Об этом сообщает «Укравтопром».
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Доля новых авто в этом количестве составила 57%, против 62% в прошлом.
Лидеры рынка
В сегменте новых легковых автомобилей лидером рынка гибридов остается Toyota RAV-4 (345 ед.).
Второй результат у Toyota Camry (96 ед.).
Третий по популярности — Toyota Yaris Cross (73 ед.)
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В регистрациях импортируемых подержанных авто с гибридными силовыми установками первенство у Ford Fusion US (94 ед.)
Также в лидерской тройке: Toyota RAV-4 (63 ед.) и KIA Niro (56 ед.).
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