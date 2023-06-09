Спрос на газ в Европе остается низким, несмотря на рекордное падение цен, - Bloomberg — Finance.ua

Спрос на газ в Европе остается низким, несмотря на рекордное падение цен, - Bloomberg Сегодня 15:15

Спрос на газ в крупнейших странах Европы остается низким, несмотря на снижение цен. Замедление экономического роста оказывает давление на потребление, а покупатели переключаются на возобновляемые источники энергии.

Об этом сообщает Bloomberg

По данным S&P Global Commodity Insights, спрос на топливо в Германии, Италии, Нидерландах, Франции, Испании и Великобритании в мае упал на 9,7% по сравнению с годом ранее. Это означает, что потребление ниже уровня прошлого года, когда Европейский Союз пытался экономить газ перед зимой.

Хотя это самое маленькое снижение за любой месяц этого года, оно подчеркивает, что европейская промышленность вовсю пытается оправиться от энергетического кризиса, последовавшего за вторжением россии в Украину. Промышленная активность в еврозоне сокращается, и есть опасения, что некоторое понижение спроса может стать постоянным.

S&P заявило, что на спрос со стороны некоторых динамичных секторов Европы также оказывают влияние определенные факторы. В химической отрасли падение цен на аммиак стимулировало продолжение импорта из США и Тринидада и Тобаго, тогда как сезонное техническое обслуживание нефтеперерабатывающими заводами снизило потребление газа в мае.

Падение спроса на промышленный газ в мае также было особенно резким в пострадавшей от рецессии Германии: снижение составило 15%.

Ключевые потребители — от химических компаний до производителей стали — не хотят восстанавливать спрос после того, как рекордный рост цен на энергоносители в прошлом году побудил их сократить производство. Это способствовало 60-процентному падению базовых европейских цен на газ в текущем году.

Покупатели также склоняются к альтернативным источникам, таким как ветер и солнечная энергия для питания своих заводов.

Страны Е С достигли добровольных целей по сокращению потребления газа на 15% в период с августа 2022 года по март этого года, но частично это произошло из-за мягкой зимы и более высоких цен, которые снизили спрос. Блок стремится резко сократить свою зависимость от российского ископаемого топлива.

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