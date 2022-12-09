Спрос на «еврономера» упал: ТОП-5 самых популярных импортных моделей — Finance.ua

Спрос на «еврономера» упал: ТОП-5 самых популярных импортных моделей Сегодня 21:01 — Личные финансы

Спрос на «еврономера» упал: ТОП-5 самых популярных импортных моделей

Несмотря на отсутствие «нулевой растаможки», в Украину продолжают ввозить еврономера, хотя их популярность существенно снижается — в ноябре украинский автопарк пополнили 14,9 тыс. подержанных легковушек.

Об этом сообщает Укравтопром.

Отмечается, что эта цифра на 1% меньше, чем была в октябре текущего года, и почти в четыре раза ниже аналогичного периода прошлого года.

В то же время, в ноябре украинцы покупали подержанные авто в пять раз чаще новых.

ТОП-5 моделей ноября

Лидером среди продаж б/у автомобилей стал Renault Megane — в течение месяца на украинские номера перешли 1028 авто этой модели.

На втором месте оказался Volkswagen Golf с результатом в 994 штуки.

Третью строчку занял Volkswagen Passat — эту модель авто зарегистрировали 709 раз.

В пятерку фаворитов среди украинцев также вошли Skoda Octavia (701 шт.) и Ford Focus (396 шт.).



Всего с января по ноябрь 2022 года украинские номера получили 372,5 тыс. подержанных машин, ввезенных из других стран, что на 21% меньше, чем в прошлом.

Кстати, на Finance.ua мы помогаем людям оформлять Зеленую карту быстро и удобно. Все, что вам нужно — доступ в интернет.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.