Спрос на «еврономера» упал: ТОП-5 самых популярных импортных моделей — Finance.ua
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Спрос на «еврономера» упал: ТОП-5 самых популярных импортных моделей

Личные финансы
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Спрос на «еврономера» упал: ТОП-5 самых популярных импортных моделей
Спрос на «еврономера» упал: ТОП-5 самых популярных импортных моделей
Несмотря на отсутствие «нулевой растаможки», в Украину продолжают ввозить еврономера, хотя их популярность существенно снижается — в ноябре украинский автопарк пополнили 14,9 тыс. подержанных легковушек.
Об этом сообщает Укравтопром.
Отмечается, что эта цифра на 1% меньше, чем была в октябре текущего года, и почти в четыре раза ниже аналогичного периода прошлого года.
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В то же время, в ноябре украинцы покупали подержанные авто в пять раз чаще новых.

ТОП-5 моделей ноября

  • Лидером среди продаж б/у автомобилей стал Renault Megane — в течение месяца на украинские номера перешли 1028 авто этой модели.
  • На втором месте оказался Volkswagen Golf с результатом в 994 штуки.
  • Третью строчку занял Volkswagen Passat — эту модель авто зарегистрировали 709 раз.
  • В пятерку фаворитов среди украинцев также вошли Skoda Octavia (701 шт.) и Ford Focus (396 шт.).
Всего с января по ноябрь 2022 года украинские номера получили 372,5 тыс. подержанных машин, ввезенных из других стран, что на 21% меньше, чем в прошлом.
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По материалам:
Finance.ua
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