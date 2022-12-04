Импорт легковых автомобилей упал в четыре раза: украинцы за три месяца ввезли авто на $642 млн — Finance.ua
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Импорт легковых автомобилей упал в четыре раза: украинцы за три месяца ввезли авто на $642 млн

Личные финансы
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Импорт легковых автомобилей упал в четыре раза: украинцы за три месяца ввезли авто на $642 млн
Импорт легковых автомобилей упал в четыре раза: украинцы за три месяца ввезли авто на $642 млн
По итогам июля-сентября текущего года в Украину импортировали 53,3 тыс. легковых автомобилей общей таможенной стоимостью $641,5 млн.
Об этом сообщает «Укравтопром».
В третьем квартале объемы ввоза легковушек сократились в 4,3 раза по сравнению с апрелем-июнем 2022-го. Если сравнивать с таким же периодом в прошлом году, то импорт просел в 3,6 раза.
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Такое значительное падение вызвано сокращением количества ввоза подержанных авто после окончания действия льготной растаможки — до 43,1 тыс. ед.
Что касается импорта подержанных легковых автомобилей, то по отношению к третьему кварталу 2021 года показатель уменьшился на 74%, а по сравнению со вторым кварталом 2022-го — на 81%.
Одновременно ввоз новых машин по сравнению с июлем-сентябрем 2021 г. сократился на 63%, а со вторым кварталом текущего года — даже увеличился в 2,2 раза.

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По материалам:
УБР
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