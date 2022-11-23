В каких регионах Украины продают больше подержанных автомобилей: исследование — Finance.ua

В каких регионах Украины продают больше подержанных автомобилей: исследование Сегодня 08:03 — Личные финансы

В каких регионах Украины продают больше подержанных автомобилей: исследование

В октябре украинцы приобрели 69,4 тысячи подержанных легковушек на внутреннем рынке. В интернете же разместили более 230 тысяч объявлений продаж.

Об этом сообщают эксперты Института исследований авторынка со ссылкой на данные агрегатора Automoto.ua

В октябре украинцы опубликовали почти 234 тысячи объявлений о продаже подержанных легковушек. В общей сложности эти машины стоили $1,9 миллиарда.

Где разместили больше всего объявлений о продажах

Больше всего объявлений разместили в Киевской области и Киеве (42,4 тыс.), Львовской (19,6 тыс.), Днепропетровской (18,9 тыс.), Одесской (18,1 тыс.) и Харьковской (11,2 тыс.) областях.

Количество объявлений о продаже подержанных автомобилей по регионам в октябре 2022 года., Інфографіка: eauto.org.ua

Меньше всего предложений продажи зафиксировали в Херсонской (602 шт.), Луганской (1,4 тыс.), Донецкой (4,1 тыс.), Кировоградской (4,7 тыс.) и Черниговской (5,2 тыс.) областях.

Какая суммарная стоимость автомобилей в объявлениях

Наибольшая суммарная стоимость авто в интернет-объявлениях оказалась в Киевской области и Киеве ($490,2 миллиона), а также Львовской ($168,4 миллиона), Одесской ($148,8 миллиона), Днепропетровской ($145 млн) и Ивано-Франковской ($78 ,5 миллиона) областях.

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Меньше всего денег совокупно стоили автомобили в интернет-объявлениях, опубликованных в Херсонской ($3,8 миллиона), Луганской ($13,3 миллиона), Николаевской ($23,7 миллиона), Донецкой ($23,9 миллиона) и Кировоградской ($26,1 миллиона) областях.

Сколько стоят авто в регионах

Что касается цен, то наибольшая средняя цена легковых авто в интернете зафиксирована на Киевщине и в столице (средняя стоимость $7 300), Луганской ($6 700), Волынской ($6 300), Львовской ($6 259) и Ровенской ($6 150) областях.

Средняя стоимость подержанных авто в объявлениях продаж по регионам в октябре 2022 года., Інфографіка: eauto.org.ua

Самая низкая средняя стоимость оказалась в Донецкой ($3 300), Николаевской ($3 450), Херсонской ($3 800), Черниговской ($4 100) и Запорожской ($4 500) областях.

Какие бренды авто стоят больше всего

Больше всего в интернете среди объявлений о продаже в октябре суммарно стоили автомобили марок Volkswagen ($220,5 млн), Mercedes-Benz ($160,6 млн) и BMW ($149,4 млн).

При этом совокупная стоимость не всегда больше у тех брендов, количество объявлений которых больше, ведь у марок разная средняя стоимость. Так, среди топ-10 брендов по совокупной стоимости наибольшее количество объявлений в октябре было у Volkswagen (25,3 тыс. шт.), а самая высокая средняя цена — у Toyota ($10 300), а самая низкая — у Ford ($5 999):

Volkswagen — $220,5 млн, 25 260 объявлений, средняя стоимость $6 700;

Mercedes-Benz — $160,6 млн, 11 863 объявления, средняя стоимость $7 500;

BMW — $149,4 млн, 10 784 объявления, средняя стоимость $8 500;

Toyota — $127,5 млн, 8 481 объявление, средняя стоимость $10 300;

Audi — $109,6 млн, 8 805 объявлений, средняя стоимость $7 400;

Renault — $95,5 млн, 13 738 объявлений, средняя стоимость $6 200;

Ford — $82,9 млн, 11 536 объявлений, средняя стоимость $5 999;

Skoda — $80,2 млн, 10 897 объявлений, средняя стоимость $6 200;

Nissan — $75,1 млн, 7 972 объявления, средняя стоимость $8 999;

Hyundai — $73,6 млн, 7 675 объявлений, средняя стоимость $8 000.

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