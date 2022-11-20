Какие автомобили с пробегом чаще всего пригоняют украинцы из Польши — Finance.ua

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Какие автомобили с пробегом чаще всего пригоняют украинцы из Польши

Личные финансы
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Какие автомобили с пробегом чаще всего пригоняют украинцы из Польши
Какие автомобили с пробегом чаще всего пригоняют украинцы из Польши
Польша была главным поставщиком подержанных легковушек для украинцев во время действия так называемой «нулевой» растаможки и остается номером два этого рейтинга сегодня.
Об этом пишут эксперты Института исследований авторынка.
Во время действия так называемой «нулевой» растаможки в течение апреля-июня из Польши в Украину экспортировали 95,8 тысячи подержанных легковушек, что составило 34,1% от общего количества импорта в этом периоде. Такие показатели позволили стране стать лидером рейтинга стран, откуда украинцы тогда привозили авто.
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Однако сразу после возвращения налогов на импорт машин с пробегом в Украину объемы экспорта машин из Польши в Украину упали. Так, в июне было зафиксировано рекордное количество экспортируемых оттуда подержанных легковушек: 46,8 тысяч. А в июле, после отмены «нулевой» растаможки, оно уменьшилось в 26 раз: всего 1,8 тысячи машин.

Какие автомобили привозят из Польши

В течение апреля-июня в Польше больше всего снимали с учета Volkswagen Passat (1536 шт.), Volkswagen Golf (963 шт.) и Skoda Octavia (751 шт.). Эти же автомобили, по статистике украинской таможни, больше экспортировали из Польши в течение действия «нулевой» растаможки, только в больших объемах: 6533 шт., 4720 шт., 3606 шт. соответственно.
Популярные б/у легковушки, снятые с&nbsp;учета в&nbsp;Польше и&nbsp;экспортируемые в&nbsp;Украину, апрель-июнь 2022
Популярные б/у легковушки, снятые с учета в Польше и экспортируемые в Украину, апрель-июнь 2022, Інфографіка: eauto.org.ua
В целом, перечень экспортируемых авто из Польши в апреле-июне, во время действия «нулевой» растаможки, выглядит так:
  1. Volkswagen Passat — 6 533 шт., средняя таможенная стоимость $1 472, средний год выпуска 2005;
  2. Volkswagen Golf — 4 720 шт., средняя таможенная стоимость $1 146 , средний год выпуска 2003;
  3. Skoda Octavia — 3 606 шт., средняя таможенная стоимость $1 690, средний год выпуска 2006;
  4. Audi A4 — 2 969 шт., средняя таможенная стоимость $1 783, средний год выпуска 2004;
  5. Renault Scenic — 2 703 шт., средняя таможенная стоимость $1 267, средний год выпуска 2006;
  6. Renault Megane — 2 566 шт., средняя таможенная стоимость $1 363, средний год выпуска 2006;
  7. Opel Astra — 2 512 шт., средняя таможенная стоимость $1 344, средний год выпуска 2006;
  8. Opel Zafira — 2 343 шт., средняя таможенная стоимость $1 433, средний год выпуска 2006;
  9. Ford Focus — 2 306 шт., средняя таможенная стоимость $1 398 , средний год выпуска 2007;
  10. BMW 3 Series — 2 216 шт., средняя таможенная стоимость $1 703, средний год выпуска 2003;
  11. Volkswagen Touran — 2 130 шт., средняя таможенная стоимость $1 856, средний год выпуска 2006;
  12. Audi A6 — 2 095 шт., средняя таможенная стоимость $2 393, средний год выпуска 2005;
  13. Toyota Avensis — 1 599 шт., средняя таможенная стоимость $1 874, средний год выпуска 2005;
  14. Skoda Fabia — 1 417 шт., средняя таможенная стоимость $1 213, средний год выпуска 2006;
  15. Opel Vectra — 1 406 шт., средняя таможенная стоимость $1 274, средний год выпуска 2005 года.
По окончании действия «нулевой» растаможки рейтинг популярных моделей легковых автомобилей из Польши несколько изменился, уменьшилось их количество, однако общий тренд остался неизменным: украинцы в большинстве привозят из Польши доступные автомобили бюджетного класса. Среди моделей самыми популярными в течение июля-сентября оказались Volkswagen Golf, Renault Megane и Skoda Octavia.
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Топ-15 экспортированных из Польши в Украину подержанных легковушек в течение июля-сентября, после отмены «нулевой» растаможки:
  1. Volkswagen Golf — 444 шт., средняя таможенная стоимость $1 108, средний год выпуска 2007;
  2. Renault Megane — 366 шт., средняя таможенная стоимость $1 681, средний год выпуска 2010;
  3. Skoda Octavia — 318 шт., средняя таможенная стоимость $1 775, средний год выпуска 2009;
  4. Volkswagen Passat — 292 шт., средняя таможенная стоимость $2 440, средний год выпуска 2010;
  5. Renault Scenic — 263 шт., средняя таможенная стоимость $1 225, средний год выпуска 2008;
  6. Nissan Leaf — 191 шт., средняя таможенная стоимость $9 537, средний год выпуска 2015;
  7. Volkswagen Touran — 132 шт., средняя таможенная стоимость $1 704, средний год выпуска 2007;
  8. Skoda Fabia — 130 шт., средняя таможенная стоимость $921, средний год выпуска 2007;
  9. Ford Focus — 126 шт., средняя таможенная стоимость $1 669, средний год выпуска 2009;
  10. Renault ZOE — 124 шт., средняя таможенная стоимость $9 294, средний год выпуска 2016;
  11. Opel Zafira — 121 шт., средняя таможенная стоимость $1 351, средний год выпуска 2007;
  12. Opel Astra — 116 шт., средняя таможенная стоимость $997, средний год выпуска 2006;
  13. Nissan Qashqai — 89 шт., средняя таможенная стоимость $3 536, средний год выпуска 2010;
  14. Audi A4 — 77 шт., средняя таможенная стоимость $1 639, средний год выпуска 2004;
  15. Dacia Logаn — 74 шт., средняя таможенная стоимость $1 020, средний год выпуска 2009.

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По материалам:
Finance.ua
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