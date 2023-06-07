Спрос на электромобили в Украине вырос на 15%: ТОП-5 марок — Finance.ua

Спрос на электромобили в Украине вырос на 15%: ТОП-5 марок Сегодня 14:02 — Личные финансы

Спрос на электромобили в Украине вырос на 15%: ТОП-5 марок

В мае украинский автопарк пополнило 2451 автотранспортное средство на аккумуляторных источниках питания (BEV).

Об этом сообщает Укравтопром.

Отмечается, что за май украинцы приобрели 559 новых электромобилей, а подержанных — 1892 ед.

Из этого количества: легковых — 2397 ед. (новых — 558 шт., подержанных — 1839 шт.); коммерческих — 54 ед. (новых — 1 шт., подержанных — 53 шт.).

Относительно апрельского результата в прошлом месяце количество впервые зарегистрированных в Украине электромобилей увеличилось почти на 15%.

«Причем общий рост в электрическом сегменте авторынка произошел как благодаря импортированному секонд-хенду (+13%), так и за счет новых электромобилей (+23%)», — отмечают в «Укравтопроме».

Там добавляют, что доля новых машин в майских регистрациях BEV составила 23% против 21% в апреле.

ТОП-5 новых электромобилей на рынке в мае 2023 года:

1. Volkswagen ID.4 — 168 ед.;

2. Dongfeng/Honda M-NV — 107 ед.;

3. Volkswagen ID.6 — 23 ед.;

4. Honda E — 23 ед.;

5. BMW iX — 18 ед.

ТОП-5 мая впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей:

1. Nissan Leaf — 388 ед.;

2. Volkswagen е-Golf — 259 ед.;

3. Tesla Model 3 — 144 ед.;

4. Renault Zoe — 123 ед.;

5. Tesla Model Y — 119 ед.

«Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли почти 9,5 тыс. ед. автотранспорта на аккумуляторных источниках питания, из них: 24% новые и 76% б/у», — заключают в «Укравтопроме».

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Діло По материалам:

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