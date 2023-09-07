​Спрос на электромобили в Украине продолжает расти: какие покупают больше всего (инфографика) — Finance.ua

​Спрос на электромобили в Украине продолжает расти: какие покупают больше всего (инфографика) Сегодня 20:01 — Технологии&Авто

В августе украинский автопарк пополнил 3841 автомобиль на аккумуляторных источниках питания (BEV).

Об этом сообщает Укравтопром.

По отношению к августу рынок электромобилей увеличился в 2,6 раза.

По сравнению с июлем 2023 г. спрос на BEV вырос на 11%. Основную массу зарегистрированных в августе электромобилей составили легковые автомобили — 3764 шт. (новых — 684 шт., б/у — 3080 шт.).

Из 77 коммерческих электромобилей новыми были только 3 авто. Топ-5 новых электромобилей на рынке в августе 2023 г.

Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли около 19,9 тыс. электромобилей, что в 2,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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