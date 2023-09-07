​Спрос на электромобили в Украине продолжает расти: какие покупают больше всего (инфографика) — Finance.ua
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​Спрос на электромобили в Украине продолжает расти: какие покупают больше всего (инфографика)

Технологии&Авто
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В августе украинский автопарк пополнил 3841 автомобиль на аккумуляторных источниках питания (BEV).
Об этом сообщает Укравтопром.
По отношению к августу рынок электромобилей увеличился в 2,6 раза.
По сравнению с июлем 2023 г. спрос на BEV вырос на 11%. Основную массу зарегистрированных в августе электромобилей составили легковые автомобили — 3764 шт. (новых — 684 шт., б/у — 3080 шт.).
Из 77 коммерческих электромобилей новыми были только 3 авто. Топ-5 новых электромобилей на рынке в августе 2023 г.
​Спрос на электромобили в Украине продолжает расти: какие покупают больше всего (инфографика)
Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли около 19,9 тыс. электромобилей, что в 2,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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По материалам:
Finance.ua
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