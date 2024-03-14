Спрос на доллар уменьшается: повлияет ли это на курс валют до конца недели — Finance.ua

Спрос на доллар уменьшается: повлияет ли это на курс валют до конца недели Сегодня 20:06 — Валюта

Спрос на доллар уменьшается: повлияет ли это на курс валют до конца недели

До конца текущей недели курс доллара будет постоянно меняться. Снижение спроса на валюту может спровоцировать ее удешевление.

Об этом сообщил член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

По его прогнозу, в течение 14−17 марта показатели будут колебаться в пределах, которые есть сейчас. Любые изменения на рынке зависят от разных ситуаций.

По данным портала Минфин, в четверг, 14 марта, средний курс доллара в украинских банках составляет 38,50 грн (покупка) и 39,00 (продажа). Наличный курс — 38,79 (покупка) и 38,90 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины — 38,78.

Напомним, по словам начальника департамента казначейства банка «Глобус» Тараса Лесового, курс доллара в марте может серьезно измениться под влиянием пяти факторов:

стратегии НБУ на дальнейшую либерализацию рынка — свободное курсообразование под «присмотром» регулятора в случае возникновения предпосылок для любой угрожающей для рынка ситуации будет применяться механизм валютных интервенций. От курса же на межбанке будет зависеть и курс наличного доллара;

макрофинансовая помощь — помощь от Японии на $4,7 млрд, мощный транш от ЕС объемом 4,5 млрд евро может быть направлен на покрытие расходной части госбюджета, в 2024 году для более или менее устойчивого развития экономики страны во время войны Украине нужны ежемесячно до $3 млрд внешних средств;

развитие экономики и внешнеэкономической деятельности — блокада западных границ оказывает большое влияние на возможность увеличения валютной выручки и экспортных поступлений. Это может быть частично компенсировано государственными вливаниями в экономику через реализацию государственных кредитных программ для малого и среднего бизнеса, таких как «5−7-9», «Доступный факторинг», «Доступный финансовый лизинг 5−7-9%» и т. д. ;

; «военные» факторы — это и ход боевых действий (сдерживание вражеской агрессии вместе с постепенным освобождением территорий), противодействие и предотвращение вражеских ракетных атак, получение военной и технической помощи от партнеров;

психологическая устойчивость общества — длительная война изнуряет людей, они становятся более уязвимыми к разнообразию противоречивых новостей, что может привести к периодам резкого роста спроса на валюту. Однако этот фактор, хоть потенциально и может быть скрытой угрозой, но своевременные и эффективные действия регулятора способны успокоить рынок, ведь дефицита нет и все ограничения на наличном рынке отменены.

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