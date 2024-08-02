Спрос на б/у авто в Украине растет: аналитика рынка за июль — Finance.ua

Спрос на б/у авто в Украине растет: аналитика рынка за июль Сегодня 19:02 — Личные финансы

Спрос на б/у авто в Украине растет: аналитика рынка за июль

В течение июля суммарно зафиксировано 125,7 тыс. первых регистраций и сделок купли-продажи внутри страны, заключенных в отношении подержанных легковых автомобилей. Это на 24,1% больше, чем за аналогичный период прошлого 2023 года и на 6,7% больше, чем в июне-2024.

Об этом сообщают эксперты Института исследований авторынка.

Преобладают сделки купли-продажи на внутреннем рынке: 83,8% легковушек с пробегом было приобретено (часть просто переоформлено на других близких лиц) внутри страны. В количественном выражении это 105,3 тыс. Доля импорта авто с пробегом из-за границы составила 16,2%, или 20,3 тысячи.

График: eauto.org.ua

Внутренние перепродажи

На внутреннем рынке в течение июля сервисные центры МВД зарегистрировали 105,3 тыс. сделок купли-продажи подержанных легковушек. Это на 27,2% больше по сравнению с июлем 2023 года и на 6,3% больше, чем было в июне-2024.

Количество официально подаренных легковушек в июле составило 3,4 тыс., что больше, чем за весь 2023 год, когда таких сделок было зафиксировано суммарно 3,2 тыс.

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Больше всего регистрационных операций на внутреннем рынке зафиксировали в Киевской области (31,5 тыс.) и городе Киеве (12,4 тыс.).

На третьем месте Днепропетровская область (8,5 тыс.), Львовская на четвертом с итогом 8,2 тыс., на пятом — Одесская с результатом 7,3 тыс. сделок купли-продажи, зарегистрированных сервисными центрами МВД.

График: eauto.org.ua

Наименьшее количество соглашений было заключено в регионах, территории которых частично временно оккупированы или где ведутся активные боевые действия: в Херсонской (447 сделок) и Донецкой (831 сделка) областях.

Также в регионы с наименьшим количеством перепродаж подержанных авто вошли Черниговская (2167 сделок), Кировоградская (2226 сделок) и Николаевская (22 459 сделок) области. Об активности территориальных сервисных центров МВД Луганской области — на этот раз в отчетах снова нули.

Импорт б/у легковушек

Привезенных из-за границы б/у легковых машин в июле 2024 года на первую регистрацию было подано 20,3 тысячи.

График: eauto.org.ua

Как и в прошлом месяце, наиболее активно регистрировали пригнанные из-за границы подержанные легковушки на Львовщине (2,8 тыс. первых регистраций), в Киеве (2,3 тыс.) и Киевской области (1,6 тыс.).

Также в пятерку наиболее активных регионов вошли Ровенская (1,4 тыс.) и Днепропетровская (1,2 тыс.) области.

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Меньше всего «свежепригнанных» автомобилей поставили на учет в Херсонской (27 шт.), Донецкой (55 шт.), Николаевской (269 шт.), Кировоградской (280 шт.) и Запорожской (315 шт.) областях.

Следует отметить, что под количеством импортируемых автомобилей подразумевается количество первых регистраций, проведенных сервисными центрами МВД. Обычно между доставкой автомобиля, таможенным оформлением, выполнением других формальностей и первой государственной регистрацией проходит некоторое время — от нескольких дней до нескольких месяцев.

Інститут досліджень авторинку По материалам:

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