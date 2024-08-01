Украинцы стали больше покупать новых авто: самые популярные марки — Finance.ua

Украинцы стали больше покупать новых авто: самые популярные марки Сегодня 19:00 — Личные финансы

Украинцы стали больше покупать новых авто: самые популярные марки

В июле в Украине было зарегистрировано около 6400 новых легковых авто. Это на 20% больше, чем в прошлом году.

Об этом сообщает Укравтопром.

«По отношению к июню 2024 года потребительская активность на авторынке увеличилась на 24%. В этом году больше автомобилей покупали только в марте», — сказано в сообщении.

Итого с начала года в Украине было зарегистрировано более 39,2 тыс. новых легковых авто, что на 21% больше, чем за аналогичный период 2023 г.

Самые популярные марки

Лидерство на рынке новых авто продолжает удерживать японская марка Toyota. В июле 1024 года новые авто этой марки пополнили украинский автопарк.

Вторым по популярности брендом, как и в июне, остается BMW — 628 ед.

Третий результат у Renault — 587 ед.

Также в рейтинг попали Skoda (378 ед.) и Volkswagen (334 ед.).

Бестселлером месяца снова стал Renault Duster (541 ед.).

Напомним, с 1 августа сервисные центры Министерства внутренних дел начнут выдавать новые водительские удостоверения и свидетельства о регистрации транспортных средств.

Согласно изменениям, документы будут иметь дополнительные элементы защиты:

защитное покрытие бланков будет иметь специальную маркировку;

дополнительно на бланке свидетельства будет размещаться QR-код в правом нижнем углу.

По данным Госстата, с января по май в Украину было импортировано 144 824 легковых автомобиля (подержанные и новые). Это на 48% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Общая таможенная стоимость этих авто составила $1 млрд 947 млн, что на 52% больше, чем в прошлом. Крупнейшим поставщиком легковых автомобилей была Германия, откуда в Украину было ввезено почти 29 тыс. авто. Также в лидерскую тройку стран-экспортеров попали США и Япония.

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