Как война изменила средний возраст авто в Украине — Finance.ua

Как война изменила средний возраст авто в Украине Сегодня 14:02 — Личные финансы

Как война изменила средний возраст авто в Украине

За 7 месяцев 2024 года, по данным Министерства внутренних дел, в Украину ввезли более 228 тысяч авто. Это на 14,2% больше, чем в прошлом году. В этом году средний возраст импортированных автомобилей — 9 лет.

Об этом сообщает Опендатабот.

Сколько всего ввезли авто с начала года

«228 319 транспортных средств ввезли в Украину за первые 7 месяцев 2024 года. Это на 14,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, когда было импортировано 199 980 автомобилей», — говорится в сообщении.

Инфографика: Опендатабот

71% импортированных в этом году автомобилей подержанные. В настоящее время средний возраст ввезенных подержанных транспортных средств составил 9 лет. 42% подержанных автомобилей, которые были завезены в Украину, имеют возраст 10 и более лет.

Где чаще всего регистрируют ввезенные авто

Больше всего нововвезенных авто зарегистрировали в Киеве — 13,7%. В топ-3 попали Львовщина (10,2%) и Одесщина (7,4%).

Инфографика: Опендатабот

Самые популярные марки:

Volkswagen — 25 498 авто (11,2%)

Renault — 17 479 авто (7,7%)

Audi — 13 173 авто или 5,8%.

Инфографика: Опендатабот

Что касается моделей, то больше всего было импортировано Skoda Octavia — 5047 единиц. Следующие позиции заняли Volkswagen Golf и Volkswagen Passat — 4 965 и 4 147 авто соответственно.

Бензиновые авто остаются наиболее востребованными — это почти каждый второй ввезенный в этом году автомобиль. Дизельными были 27,5% ввезенных в этом году автомобилей. Несмотря на то, что импорт электрокаров вырос в 1,8 раза за год, в общей сложности на них приходится лишь 13,1% нововвезенных авто.

Отметим, что в 2022 году в Украину ввезли более полумиллиона авто, а их средний возраст составил более 12 лет, что является абсолютным возрастным антирекордом.

Напомним, по данным Укравтопрома, в июле в Украине было зарегистрировано около 6400 новых легковых авто. Это на 20% больше, чем в прошлом году. Всего с начала года в Украине было зарегистрировано более 39,2 тыс. новых легковых авто, что на 21% больше, чем за аналогичный период 2023 г.

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