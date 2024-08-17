Спрос на автобусы на украинском рынке снижается — Finance.ua

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Спрос на автобусы на украинском рынке снижается

Технологии&Авто
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Спрос на автобусы на украинском рынке снижается
Спрос на автобусы на украинском рынке снижается
В июле украинский автопарк пополнился 138 автобусами (включая микроавтобусы). Это на 34% меньше, чем за тот же период прошлого года, и почти соответствует показателям июня.
Об этом сообщает «Укравтопром».
Отмечается, что доля новой техники среди этих транспортных средств составила 62%, что на 11 процентных пунктов больше, чем в прошлом, и на 17 п.п. больше против предыдущего месяца.

В июле чаще всего впервые регистрировали:

Среди новых автотранспортных средств:
  • Ford — 35 единиц;
  • Citroen — 18 единиц;
  • Ataman — 16 единиц.
Среди б/у:
  • Mercedes-Benz — 24 единицы;
  • Van Hool — 6 единиц;
  • Iveco — 4 единицы.
Итого с начала года украинский автобусный парк пополнился 1007 автобусами, что на 30% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Из них 563 — новые (-36%) и 444 — подержанные (-18%).
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По материалам:
Finance.ua
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