Спрос на автобусы на украинском рынке снижается — Finance.ua

Спрос на автобусы на украинском рынке снижается Сегодня 21:17 — Технологии&Авто

Спрос на автобусы на украинском рынке снижается

В июле украинский автопарк пополнился 138 автобусами (включая микроавтобусы). Это на 34% меньше, чем за тот же период прошлого года, и почти соответствует показателям июня.

Об этом сообщает «Укравтопром».

Отмечается, что доля новой техники среди этих транспортных средств составила 62%, что на 11 процентных пунктов больше, чем в прошлом, и на 17 п.п. больше против предыдущего месяца.

В июле чаще всего впервые регистрировали:

Среди новых автотранспортных средств:

Ford — 35 единиц;

Citroen — 18 единиц;

Ataman — 16 единиц.

Среди б/у:

Mercedes-Benz — 24 единицы;

Van Hool — 6 единиц;

Iveco — 4 единицы.

Итого с начала года украинский автобусный парк пополнился 1007 автобусами, что на 30% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Из них 563 — новые (-36%) и 444 — подержанные (-18%).

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