Спрогнозированы сроки восстановления «Азовстали» после победы — Finance.ua

Спрогнозированы сроки восстановления «Азовстали» после победы Сегодня 09:46 — Казна и Политика

Спрогнозированы сроки восстановления «Азовстали» после победы

После победы планируется возобновление металлургических комбинатов «Азовсталь» и ММК им. Ильича, это займет от 3 до 5 лет. Перед этим будет создана новая промышленная карта Мариуполя. Об этом рассказал генеральный директор группы «Метинвест» Юрий Рыженков по проекту FAQ talks.

Он напомнил, что после окончания Второй мировой войны первую печь на «Азовстали» задули через полгода после освобождения, а на Донецком металлургическом заводе — через четыре месяца. Но нынешнее восстановление металлургических комбинатов будет происходить по «зеленым» технологиям, и займет больше времени, ведь речь идет о строительстве с нуля. «Это занимает от трех до пяти лет», — пояснил Рыженков.

Он добавил, что сегодня невозможно оценить степень повреждения меткомбинатов, но маловероятно, что оккупанты запустят их в работу. Судя по фото и видео, повреждения там серьезные. Так что оккупанты смогут максимум использовать «Азовсталь» и ММК имени Ильича в качестве ремонтных баз.

Но заводы можно будет восстанавливать только с одновременным восстановлением Мариуполя. Рыженков напомнил, что для этого был создан проект Мариуполь Reborn, на который компания выделила средства.

«В настоящее время „Азовсталь“ — это символ, это крепость. Поэтому нам предстоит понять, какая же часть металлургии должна оставаться в Мариуполе, как она будет выглядеть, и как должна выглядеть так называемая промышленная карта города. И только тогда начинать отстраивать город», — заметил он.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

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