Спрогнозированы сроки восстановления «Азовстали» после победы — Finance.ua

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Спрогнозированы сроки восстановления «Азовстали» после победы

Казна и Политика
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Спрогнозированы сроки восстановления «Азовстали» после победы
Спрогнозированы сроки восстановления «Азовстали» после победы
После победы планируется возобновление металлургических комбинатов «Азовсталь» и ММК им. Ильича, это займет от 3 до 5 лет. Перед этим будет создана новая промышленная карта Мариуполя. Об этом рассказал генеральный директор группы «Метинвест» Юрий Рыженков по проекту FAQ talks.
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Он напомнил, что после окончания Второй мировой войны первую печь на «Азовстали» задули через полгода после освобождения, а на Донецком металлургическом заводе — через четыре месяца. Но нынешнее восстановление металлургических комбинатов будет происходить по «зеленым» технологиям, и займет больше времени, ведь речь идет о строительстве с нуля. «Это занимает от трех до пяти лет», — пояснил Рыженков.
Он добавил, что сегодня невозможно оценить степень повреждения меткомбинатов, но маловероятно, что оккупанты запустят их в работу. Судя по фото и видео, повреждения там серьезные. Так что оккупанты смогут максимум использовать «Азовсталь» и ММК имени Ильича в качестве ремонтных баз.
Но заводы можно будет восстанавливать только с одновременным восстановлением Мариуполя. Рыженков напомнил, что для этого был создан проект Мариуполь Reborn, на который компания выделила средства.
«В настоящее время „Азовсталь“ — это символ, это крепость. Поэтому нам предстоит понять, какая же часть металлургии должна оставаться в Мариуполе, как она будет выглядеть, и как должна выглядеть так называемая промышленная карта города. И только тогда начинать отстраивать город», — заметил он.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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