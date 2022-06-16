Справки из Пенсионного фонда можно получить дистанционно: что для этого надо сделать — Finance.ua

Справки из Пенсионного фонда можно получить дистанционно: что для этого надо сделать

Сегодня 16:42 — Личные финансы

Справки из Пенсионного фонда можно получить дистанционно: что для этого надо сделать

Для этого необходимо воспользоваться мобильным приложением «Пенсионный фонд» или веб-порталом электронных услуг ПФУ. Детали рассказали в пресс-службе Пенсионного фонда Украины.

Какие справки можно получить онлайн:

о трудовом и страховом стаже;

о доходах пенсионера;



об особых условиях труда;



о начисленной заработной плате;



форма ОК-5;



форма ОК-7;

выписка из Реестра застрахованных лиц.

Что нужно сделать:

2. Войдите в личный кабинет с помощью «Дія».

3. В личном кабинете в меню налево выберите опцию «Запрос на получение электронных документов» и заполните поля формы.

4. Получите ответ на запрос в разделе Мои обращения.

5. Проверьте справку QR-кода в разделе «Верификация выданных документов».

Как получить онлайн-справку через мобильное приложение «Пенсионный фонд»:

1. Загрузите приложение:

2. Войдите в личный кабинет с помощью КЭП (квалифицированной электронной подписи) или с помощью средств электронной идентификации ID.GOV.UA, в том числе интернет-банкинга (Bank ID).

3. В личном кабинете в меню внизу выберите опцию «В ПФУ» и опцию «Подать запрос», после чего выберите тип справки и заполните поля формы.

4. Получите справку по запросу в разделе «Документы».

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