Справки из Пенсионного фонда можно получить дистанционно: что для этого надо сделать — Finance.ua
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Справки из Пенсионного фонда можно получить дистанционно: что для этого надо сделать

Сегодня 16:42Личные финансы
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Справки из Пенсионного фонда можно получить дистанционно: что для этого надо сделатьСправки из Пенсионного фонда можно получить дистанционно: что для этого надо сделать
Для этого необходимо воспользоваться мобильным приложением «Пенсионный фонд» или веб-порталом электронных услуг ПФУ. Детали рассказали в пресс-службе Пенсионного фонда Украины.
Какие справки можно получить онлайн:
  • о трудовом и страховом стаже;
  • о доходах пенсионера;
  • об особых условиях труда;
  • о начисленной заработной плате;
  • форма ОК-5;
  • форма ОК-7;
  • выписка из Реестра застрахованных лиц.
Что нужно сделать:
1. Перейдите на веб-портал по ссылке.
2. Войдите в личный кабинет с помощью «Дія».
3. В личном кабинете в меню налево выберите опцию «Запрос на получение электронных документов» и заполните поля формы.
4. Получите ответ на запрос в разделе Мои обращения.
5. Проверьте справку QR-кода в разделе «Верификация выданных документов».
Как получить онлайн-справку через мобильное приложение «Пенсионный фонд»:
1. Загрузите приложение:
— для Android в Google Play; — для IOS в AppStore.
2. Войдите в личный кабинет с помощью КЭП (квалифицированной электронной подписи) или с помощью средств электронной идентификации ID.GOV.UA, в том числе интернет-банкинга (Bank ID).
3. В личном кабинете в меню внизу выберите опцию «В ПФУ» и опцию «Подать запрос», после чего выберите тип справки и заполните поля формы.
4. Получите справку по запросу в разделе «Документы».
Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.
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По материалам: На пенсии
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