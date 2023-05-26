Список профессий для получения ваучеров на обучение увеличили вдвое — Finance.ua
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Список профессий для получения ваучеров на обучение увеличили вдвое

Личные финансы
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Список профессий для получения ваучеров на обучение увеличили вдвое
Список профессий для получения ваучеров на обучение увеличили вдвое
Список профессий и специальностей, по которым можно получить бесплатный ваучер на обучение в центре занятости, увеличили вдвое.
Об этом сообщили в Государственной службе занятости.

Что такое ваучер на обучение

Это документ, дающий право некоторым категориям граждан бесплатно повысить свой образовательно-квалификационный уровень, пройти переподготовку или повысить квалификацию.
Выбирать место обучения можно среди профессионально-технических и высших учебных заведений, предприятий, учреждений и организаций, имеющих лицензию на осуществление такого вида деятельности.
Стоимость ваучера не может превышать 10-кратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц, сегодня — это почти 27 тыс. грн. Если стоимость обучения превышает эту сумму, работодатель или физическое лицо доплачивает разницу самостоятельно.

Какие профессии доступны

На сегодняшний день уже есть 123 профессии и специальности, по которым осуществляется обучение по ваучеру. С 25 мая почти вдвое расширен перечень профессий и специальностей, по которым отныне может быть выдан ваучер.
Среди новых в перечне рабочих профессий: бетонщик; штукатур; каменщик; продавец непродовольственных товаров, продавец продовольственных товаров, младшая медицинская сестра (младший медицинский брат) по уходу за больными; монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций; слесарь строительный; электромонтер по ремонту и обслуживанию аппаратуры и устройств связи; электромонтер по эксплуатации распределительных сетей; оператор котельной; слесарь-электрик по ремонту электрооборудования; проводник пассажирского вагона; служащий на складе (кладовщик); дорожный рабочий и т. д.
Список дополнен специальностями: автоматизация, компьютерно-интегрированные технологии и робототехника; биотехнологии и биоинженерия; горничество; деревообрабатывающие и мебельные технологии; дизайн; дошкольное образование; экономика; энергетическое машиностроение; железнодорожный транспорт; информационные системы и технологии; компьютерные науки; маркетинг; микро- и наносистемная техника; вооружение и военная техника; предпринимательство и торговля; терапия и реабилитация; туризм и рекреация; теплоэнергетика; физическая культура и спорт; гражданская безопасность.
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По материалам:
Finance.ua
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