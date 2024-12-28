Список аптек, принимающих 1 тыс. Зеленского — Finance.ua
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Список аптек, принимающих 1 тыс. Зеленского

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Список аптек, принимающих 1 тыс. Зеленского
Список аптек, принимающих 1 тыс. Зеленского
Украинцы имеют возможность воспользоваться средствами, полученными в рамках государственных программ «Зимова єПідтримка» и «Национальный кешбэк», для покупки лекарств или книг. Благодаря удобному доступу к интерактивной карте найти ближайшую аптеку или книжный магазин стало еще проще.
О том, где искать аптеки и книжные магазины — объяснили в Министерстве экономики Украины.
В министерстве сообщили, что аптеки и книжные магазины, которые присоединились к инициативам «Зимова єПідтримка» и «Национальный кешбэк», всегда рядом. Вы можете использовать полученные средства для приобретения лекарств или книг в рамках этих программ. Для поиска аптек уже доступна интерактивная карта, а среди партнеров-аптек:
  • АНЦ;
  • DiGi;
  • 9−1-1;
  • Здраво;
  • Аптека 3i;
  • Благодать;
  • ОПТ Аптека;
  • Подорожник;
  • Аптека оптовых цен;
  • Желаем здоровья.

Какие книжные магазины принимают участие в программе

Книжные магазины, участвующие в программах, также можно найти на интерактивной карте. Среди книжных магазинов-партнеров: Readeat, Yakaboo, Книгарня Є, Bukva, КМ-Букс, КСД, КнигоЛенд, А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, издательства «Vivat», «РМ», «Фабула», «Астролябия», «Книголав», «Старого Лева», а также Book.ua и BookChef.
Программы «Зимова єПідтримка» и «Национальный кешбэк» обеспечивают доступ к важным товарам для каждого украинца. Выбирайте самые удобные локации аптек и книжных магазинов среди многочисленных партнеров, чтобы воспользоваться поддержкой.

Как получить «тысячу Зеленского»: пошаговая инструкция

По материалам:
Finance.ua
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