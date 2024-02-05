Спикер Джонсон о новом законопроекте о помощи Украине: еще хуже, чем мы ожидали — Finance.ua

Спикер Джонсон о новом законопроекте о помощи Украине: еще хуже, чем мы ожидали Сегодня 12:24 — Казна и Политика

Новый законопроект о дополнительном финансировании, объединяющий выделение средств на помощь Украине, Израилю и укрепление южной границы США, еще хуже, чем ожидали американские законодатели.

Об этом заявил представитель Палаты представителей США Майк Джонсон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Twitter.

«Я видел достаточно. Этот законопроект еще хуже, чем мы ожидали, и даже близко не подойдет к тому, чтобы положить конец пограничной катастрофе, созданной президентом», — заявил он.

Джонсон отметил, что ведущий переговорщик от демократов заявил, что согласно этому законопроекту, «граница никогда не закроется».

«Если этот законопроект попадет в Палату представителей, он будет мертв после прибытия», — подчеркнул он.

Новый законопроект США о помощи Украине

Накануне в Сенате опубликован новый законопроект, который объединяет помощь Украине, Израилю и средств на укрепление границы с Мексикой.

Согласно документу, общая сумма выделяемых средств составляет 118 млрд долларов, из них на помощь Украине предусмотрено 60 млрд долларов, еще около 14 млрд долларов — для поддержки Израиля, на защиту границ США — 20,23 млрд долларов.

Задержка с финансированием помощи Украине

Ранее президент США Джо Байден предложил Конгрессу выделить 106 млрд долларов на помощь Украине и Израилю. Но до сих пор соответствующий закон не был принят.

В Конгрессе США ведутся споры о дальнейшем финансировании помощи Украине. Вопрос блокируют республиканцы, требуя принять иммиграционное законодательство. В начале января в Белом доме заявили, что помощь Украине приостановлена до одобрения Конгрессом нового финансирования.

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