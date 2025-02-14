Speedtest от НКЭК: регулятор запустил «народный контроль» за скоростью интернета — Finance.ua
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Speedtest от НКЭК: регулятор запустил «народный контроль» за скоростью интернета

Технологии&Авто
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Speedtest от НКЭК: регулятор запустил «народный контроль» за скоростью интернета
Speedtest от НКЭК: регулятор запустил «народный контроль» за скоростью интернета
НКЭК вместе с Ookla запустили новый инструмент — QoS Tool — Speedtest. С его помощью вы можете измерить скорость вашего интернета, а также узнать другие важные параметры соединения.

Что дает инструмент QoS Tool — Speedtest от НКЭК?

  • Точные результаты: вы получите данные о скорости загрузки и выгрузки, а также о задержках сети (ping и jitter). Результаты тестов объективны и не подвергаются внешнему влиянию со стороны поставщиков услуг.
  • Прямой сбор данных НКЭК: результаты измерений, проведенных с помощью этого инструмента, будут автоматически передаваться в НКЭК для анализа качества услуг доступа в интернет.
  • Влияние на качество Интернета: НКЭК будет использовать собранные данные, чтобы контролировать качество интернет-услуг в Украине и влиять на провайдеров, чтобы они улучшали свой сервис.
  • Повышение качества услуг: операторы и провайдеры, получая результаты тестов от своих потребителей, будут иметь возможность анализировать их и принимать меры по улучшению сервиса.
Speedtest от НКЭК: регулятор запустил «народный контроль» за скоростью интернета
Чтобы воспользоваться новым сервисом проверки скорости Интернета, необходимо перейти на соответствующую страницу сайта НКЭК и нажать кнопку «Начать».

Что делать с результатами?

Если скорость вашего интернета ниже, чем заявлено в вашем тарифном плане, обратитесь к своему провайдеру. Также полученными данными можно делиться с другими пользователями и НКЭК. Комиссия будет анализировать полученные данные для совершенствования нормативного регулирования в сфере электронных коммуникаций.
Также напомним, что недавно «Дія» получила сервис жалоб на интернет и мобильную сеть.
По материалам:
ITC.ua
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