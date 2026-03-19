Спецпредставитель Трампа объявил о снятии санкций США с белорусских банков и калия

Специальный представитель президента США Джон Коул во время визита в беларусь объявил о снятии санкций с нескольких белорусских банков и предприятий, производящих калийные удобрения.
Об этом говорил Коул на пресс-конференции в Минске.
Детали: О снятии санкций спецпредставитель США объявил после встречи с самопровозглашенным президентом беларуси Александром Лукашенко.
По словам Коула, ограничения будут сняты с белорусского Министерства финансов, Банка развития беларуси и «Белинвестбанка». Кроме того, из санкционного списка США будут исключены «Белорусская калийная компания» и «Белорускалий», которые являются главными производителями калийных удобрений.
Спецпредставитель президента США заявил, что отмена ограничений произойдет быстро и отметил, что обсудил этот вопрос с должностными лицами Министерства финансов перед визитом в Минск.
По материалам:
Економічна Правда
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
