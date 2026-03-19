Спецпредставитель Трампа объявил о снятии санкций США с белорусских банков и калия Сегодня 17:50

Специальный представитель президента США Джон Коул во время визита в беларусь объявил о снятии санкций с нескольких белорусских банков и предприятий, производящих калийные удобрения.

Об этом говорил Коул на пресс-конференции в Минске.

Детали: О снятии санкций спецпредставитель США объявил после встречи с самопровозглашенным президентом беларуси Александром Лукашенко.

По словам Коула, ограничения будут сняты с белорусского Министерства финансов, Банка развития беларуси и «Белинвестбанка». Кроме того, из санкционного списка США будут исключены «Белорусская калийная компания» и «Белорускалий», которые являются главными производителями калийных удобрений.

Спецпредставитель президента США заявил, что отмена ограничений произойдет быстро и отметил, что обсудил этот вопрос с должностными лицами Министерства финансов перед визитом в Минск.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.