Специалисты рассказали, как делать раскоксовку автомобильного двигателя и зачем она нужна — Finance.ua

Специалисты рассказали, как делать раскоксовку автомобильного двигателя и зачем она нужна Сегодня 03:43 — Технологии&Авто

Снижение мощности, повышенный расход масла, дым из выхлопа и нестабильная работа двигателя — эти симптомы могут свидетельствовать о накоплении нагара на поршнях и в камере сгорания. Решением может стать раскоксовка двигателя, которую можно произвести и в сервисе, и самостоятельно. Специалисты объяснили, зачем это нужно, как это работает и какие существуют методы.

Что такое раскоксовка?

Это процесс очистки внутренних частей двигателя от углеродных отложений, появляющихся вследствие неполного сгорания топлива, использования некачественного масла или износа двигателя. Нагар мешает движению поршневых колец, из-за чего ухудшается компрессия, повышается расход горючего и масла. Регулярная раскоксовка может продлить ресурс двигателя и сэкономить на капремонте, как объясняют эксперты.

Основные методы

Существует три основных способа проведения раскоксовки:

Химическая — использование специальных растворителей, которые заливают в цилиндры через отверстия для свечей. Вещество разъедает нагар, после чего его можно вывести при запуске двигателя. Это самый доступный способ, не требующий демонтажа. Механическая — разборка головки блока цилиндров с последующей очисткой вручную. Метод эффективен, но требует профессионального вмешательства и времени. Комбинированная — сочетает химическую обработку с легкими манипуляциями на демонтированном двигателе. Применяется при сильном нагаре или если другие методы не принесли результата.

Когда следует делать?

Раскоксовку целесообразно проводить каждые 70−100 тысяч км пробега или если появились признаки:

синий дым из выхлопной трубы;

повышенный расход масла;

падение компрессии;

плохой запуск на холодную.

Стоимость процедуры в сервисе стартует от 2 000 грн, но химические средства для самостоятельного использования доступны от 400−800 грн.

Раскоксовка — эффективная профилактика дорогостоящего ремонта двигателя, особенно актуальна для подержанных авто. Временная очистка может вернуть мощность и снизить затраты на эксплуатацию.

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